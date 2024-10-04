Belediye iştirakleri eşe-dosta emanet: Kadrolaşma doludizgin

CHP, yerel yönetimlerde kadrolaşmaya nokta koymuyor. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki şirketler de kadrolaşma furyasının yaşandığı adreslerden biri. Yandaş kadrolaşmanın izini süren Yeni Şafak, 85 kadrolaşma kokan görevlendirmeye ulaştı. Yavaş’ın yakın arkadaşı Halil İbrahim Sarı, bu dönemde ballı kadrolara getirilenlerden. BELKA A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini yürüten Sarı’nın oğlu M. Furkan Sarı ise bu nisanda Anfa Ar-Ge Müdürlüğüne getirildi.Yavaş'ın Beypazarı'nda muhasebecisi olan Leyla Yüksel de ANFA’da müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer de yine Yavaş’ın yakın arkadaşının oğlu. Yıldırım Özer’in eşi Duygu Koçak Özer’in de belediyede sözleşmeli memur yapıldığı öne sürülüyor.





EKİBE KIYAK

Meyve-sebze toptancılığından gelen Yıldırım Özer’in kooperatifler üzerinden yaptığı alımlar da tartışılıyor. Yavaş’ın Beypazarı’ndaki seçim kampanya ekibinden Harun Demir’in belediyeye ait Yaşayan Müze Otel işletmecisi olduğu ve aynı zamanda Anket A.Ş. Yönetimde bulunduğu öğrenildi. Yine Beypazarı ekibinden Ali Çalışkan da belediye iştiraki BELTAMA Sigorta Genel Müdürü olarak görev yapıyor.





CHP’LİLER UNUTULMAMIŞ

Eski Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Seğmen Su A.Ş'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Seyit Nesimi Bulut da Seğmen Su A.Ş’ye genel müdür yardımcısı. Eski CHP milletvekili Kemal Anadol’un kızı Ceren Anadol da Kent Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Anadol, İnovatif Teknoloji ve Bilim A.Ş’de yönetim kurulu başkan vekilliğini de yürütüyor. Yavaş’ın Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzunoğlu da aynı zamanda İnovatif Teknoloji ve Bilim A.Ş. yönetim kurulunda görev yapanlardan.





İhaleler hep aynı isimlere

Yavaş’ın danışmanlığını yapan Tan Umut Köker, istifa ettikten sonra İnovatif Teknoloji ve Bilim A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına getirildi. 2022’de istifa eden Köker’in sahibi olduğu firmaya 2023’te "Dijital Hayvanat Bahçesi Görüntü Teknolojileri ve Ortamı Mal alım işi” ihalesi verildi.





Küçük ortaklar da var

DEVA Partisi de ballı atamalardan payını aldı. Genel Başkan Ali Babacan'ın kayınbiraderi Nusret Yurter, Başkent Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş yönetim kurulu üyesi yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin ise BELPLAS yönetim kurulu üyeliğine getirildi.



















