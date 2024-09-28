CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kavgaya tutuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki çekişmeyle ilgili CHP'ye yakın muhalif gazeteci Levent Gültekin'den dikkat çeken bir yorum geldi. Ekrem İmamoğlu'nun davasının arşivde olduğunun açıklanmasına rağmen neden gündem yapılmaya çalışıldığını değerlendiren Gültekin'in verdiği 'Mansur Yavaş' detayı dikkat çekti.
YSK üyelerine 'ahmak' demişti
Muhalif isimlerin sosyal medyadan sık sık dile getirerek iktidara parmak salladığı konuyla ilgili CHP'ye yakın 'gazeteci' Levent Gültekin'den bomba tespitler içeren değerlendirme geldi.
Mağduriyet algısının hedefi Yavaş mı?
"İmamoğlu'nun adaylığı için davayı kullanıyorlar"
İmamoğlu - Yavaş çekişmesi
2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefetin adayı tartışmalarında ismi geçen partinin iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında son günlerde gerilim iyice tırmanmıştı.
İki ismin etrafında oluşan karşılıklı bloklaşma Yavaş'a yakın isimlerden Yüksel Arslan'ın X'ten yaptığı paylaşımla İmamoğlu'nu hedef almasıyla iyice belirginleşmişti.
Yavaş'ın özel kalem müdürlüğünü de yapan Arslan paylaşımında İBB Başkanı için ‘proje çocuk’, ‘siyasi kalpazan’, 'Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek' gibi ifadelere yer vermişti.
Yavaş: Partim isterse aday olurum
- Yavaş'ın açıklamasından önce ise İmamoğlu'na yakın gazetecilerden Şaban Sevinç katıldığı televizyon programında CHP yönetiminin adalık konusunda Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde uzlaştığı Yavaş'a ise yardımcılık teklif edileceği iddiasını ortaya atmıştı. Sevinç'in iddiasına CHP Genel Merkezi'nden her hangi bir yalanlama gelmemişti.
Özel sessizliğini koruyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabete ilişkin sessizliğini halen koruyor.
Hem İmamoğlu’nun hem de Yavaş’ın parti içinde aday olarak öne çıkmasına rağmen, Özel'in bu konuda açık bir pozisyon almaması dikkat çekiyor.