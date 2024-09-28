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CHP’li gazeteci hakaret davasıyla ilgili İmamoğlu cephesinin amacını açıkladı: Mansur Yavaş iddiası dikkat çekti

CHP’li gazeteci hakaret davasıyla ilgili İmamoğlu cephesinin amacını açıkladı: Mansur Yavaş iddiası dikkat çekti

Lokman Özdemir
10:5428/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Levent Gültekin - Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu
Levent Gültekin - Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kavgaya tutuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki çekişmeyle ilgili CHP'ye yakın muhalif gazeteci Levent Gültekin'den dikkat çeken bir yorum geldi. Ekrem İmamoğlu'nun davasının arşivde olduğunun açıklanmasına rağmen neden gündem yapılmaya çalışıldığını değerlendiren Gültekin'in verdiği 'Mansur Yavaş' detayı dikkat çekti.

Son dönemde CHP'deki adaylık krizinin merkezindeki isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB)
Ekrem İmamoğlu
'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret suçlamasıyla aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve beraberinde getirilen siyasi yasak kararı yeniden gündeme geldi.

YSK üyelerine 'ahmak' demişti


İmamoğlu, 2019 yılında yenilenen belediye seçimlerinde döneminde sarf ettiği
"31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır"
cevabı nedeniyle yargılanıyor.

Muhalif isimlerin sosyal medyadan sık sık dile getirerek iktidara parmak salladığı konuyla ilgili CHP'ye yakın 'gazeteci' Levent Gültekin'den bomba tespitler içeren değerlendirme geldi.



CHP kulislerini karıştıran iddia: İmamoğlu'na yakın 'gazeteci' canlı yayında bombayı patlattı

2028'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kılıçların çekildiği CHP'de ismi adaylık için geçen partinin iki büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Adaylık konusunda cepheleşen muhalefette ilerleyen günlerde tartışmaların daha da alevleneceği düşünülürken Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen 'gazeteci' Şaban Sevinç, katıldığı televizyon programında çarpıcı bir iddia ortaya attı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının parti yönetimi tarafından Ekrem İmamoğlu olarak belirlendiğini iddia eden Sevinç, Yavaş'a ise yardımcılık teklif edileceğini ileri sürdü.



Kendi Youtube kanalında Ekrem İmamoğlu'nun
'dava'
tartışmalarını değerlendiren Gültekin, dikkat çeken bir tespitte bulunarak konuyu Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ismi geçen
Mansur Yavaş
'a getirdi.

Ekrem İmamoğlu

Mağduriyet algısının hedefi Yavaş mı?


Ekrem İmamoğlu'nun avukatının davanın şu anda arşivde olduğunu ve gündemde olmadığını belirtmesine rağmen, bazı çevrelerce bu konunun özellikle öne çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Gültekin
"Bize nasıl bir oyun kuruluyor? Neden şimdi bu konu gündemde?"
diye sordu.

Levent Gültekin

"İmamoğlu'nun adaylığı için davayı kullanıyorlar"


Gültekin asıl amacın dava üzerinden mağduriyet oluşturularak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geri plana itilmesi olduğunu iddia etti. Gültekin
"İmamoğlu’nun adaylığını bir an önce açıklamak isteyenler bu davayı kullanıyor"
ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş

İmamoğlu - Yavaş çekişmesi


2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefetin adayı tartışmalarında ismi geçen partinin iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında son günlerde gerilim iyice tırmanmıştı.


İki ismin etrafında oluşan karşılıklı bloklaşma Yavaş'a yakın isimlerden Yüksel Arslan'ın X'ten yaptığı paylaşımla İmamoğlu'nu hedef almasıyla iyice belirginleşmişti.


Yavaş'ın özel kalem müdürlüğünü de yapan Arslan paylaşımında İBB Başkanı için ‘proje çocuk’, ‘siyasi kalpazan’, 'Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek' gibi ifadelere yer vermişti.


Yavaş: Partim isterse aday olurum


Öte yandan adaylık konusunda uzun bir süre net hamlede bulunmaktan çekinen Yavaş, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin
"Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Partinin aday belirleme kuralları bellidir"
ifadelerini kullanmıştı.




  • Yavaş'ın açıklamasından önce ise İmamoğlu'na yakın gazetecilerden Şaban Sevinç katıldığı televizyon programında CHP yönetiminin adalık konusunda Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde uzlaştığı Yavaş'a ise yardımcılık teklif edileceği iddiasını ortaya atmıştı. Sevinç'in iddiasına CHP Genel Merkezi'nden her hangi bir yalanlama gelmemişti.

Özgür Özel

Özel sessizliğini koruyor


CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabete ilişkin sessizliğini halen koruyor.


Hem İmamoğlu’nun hem de Yavaş’ın parti içinde aday olarak öne çıkmasına rağmen, Özel'in bu konuda açık bir pozisyon almaması dikkat çekiyor.


CHP'deki adaylık kapışmasında kılıçlar çekildi: Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde adaylık tartışmaları ve Ekrem İmamoğlu ile arasındaki gerginlikler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce bu konuda temkinli bir tutum sergileyen Yavaş, artık kesin bir duruş sergileyerek "Eğer partimiz bana adaylık teklif ederse, ben de bu göreve talip olurum. Ancak boş laflarla zamanımı harcayacak değilim" dedi. Yavaş'ın adaylık konusuna yeşil ışık yakmasının İmamoğlu cephesinde nasıl yankılanacağı merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler CHP yönetiminin adaylık için İmamoğlu üzerinde karar kıldığını iddia etmişti. Yavaş'ın bu açıklaması bu iddialara cevap olarak değerlendiriliyor.





#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#aday
#Levent Gültekin

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