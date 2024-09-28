Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde adaylık tartışmaları ve Ekrem İmamoğlu ile arasındaki gerginlikler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce bu konuda temkinli bir tutum sergileyen Yavaş, artık kesin bir duruş sergileyerek "Eğer partimiz bana adaylık teklif ederse, ben de bu göreve talip olurum. Ancak boş laflarla zamanımı harcayacak değilim" dedi. Yavaş'ın adaylık konusuna yeşil ışık yakmasının İmamoğlu cephesinde nasıl yankılanacağı merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler CHP yönetiminin adaylık için İmamoğlu üzerinde karar kıldığını iddia etmişti. Yavaş'ın bu açıklaması bu iddialara cevap olarak değerlendiriliyor.