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Belediye yasadan böyle kaçtı: 30 bin başıboş köpek var toplayamayız

Ankara Çankaya’da, çeteleşen ve kendilerine saldıran köpeklerle ilgili şikayetlerinden uzun süredir sonuç alamayan Akpınar Mahallesi sakinleri, “başıboş köpek yasası”ndan sonra yeniden şanslarını denedi. Aldıkları cevap hem belediyenin umursamazlığını hem de sorunun büyüklüğünü gösteriyordu: Çankaya ilçesinde 30 bin başıboş köpek var toplanması mümkün değil.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 03:27 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Başıboş köpek sorunu vatandaşların hayatını olumsuz etkilemeye ve sosyal alanlara çıkmasına engel olmaya devam ediyor. Başkentin en büyük ilçelerinden Çankaya’da Akpınar Mahallesi sakinleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) devredilen Tuncel Kurtiz Parkı’nı istila eden başıboş köpeklerden şikayetçi oldu. Bir yıla yakın bir süredir bu konuda şikayette bulunduklarını henüz hiçbir sonuç alamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Bize bir şey olduğunda mı, tedbir alacaksınız?” diyerek Çankaya Belediyesi ve ABB’ye seslendi. Son olarak çareyi başıboş köpeklerin toplatılmasına ilişkin yasanın kabul edilmesiyle alınacak tedbirlerin uygulanmasında bulan mahalleli Yeni Şafak’a konuştu. Çankaya Belediyesi’ne şikayette bulunan mahalle sakinleri, belediyeden, “Çankaya sınırları içerisinde 30 bin başıboş köpek olduğunu, bunun toplanmasının mümkün olmadığını ve şimdi başlansa bile 6 aylık bir süreçte anca toplanacağının” bilgisini aldıklarını aktardı.

ANNELER PARKTA, SOKAKTA TEDİRGİN

Başıboş köpeklerin son mağduru yeni doğum yapmış anne Y.K. oldu. Mesleği sebebiyle ismini açıkça paylaşmayan anne, “Kendisi ve ailesi için endişelendiğini, aracıyla seyahat ederken bile bina etrafındaki köpeklerin aracına saldırdığını” bu sebeple de çok tedirgin olduğunu ifade etti. Dikmen semtinde yer alan ve Mevlana Bulvarı'na kadar ulaşan geniş bir alanda yer alan parkta çok sayıda başıboş köpek olduğunu belirten Y.K., başıboş köpekler için şu ifadeleri kullandı: “Çeteleşmiş durumdalar, 2 grup birbirlerine saldırıyorlar, yetmiyor insanlara da saldırıyorlar. Daha önce bana da saldırdılar. Çankaya Belediyesi'ne talep oluşturdum, buna rağmen dönüş olmayınca 2 hafta içerisinde 4-5 kere aradım. Bana söylenen barınakların yetersiz olduğu 6 ay içerisinde ancak bütün köpeklerin toplanabileceği oldu.”

ŞİKAYETLERE “OTOMATİK CEVAP”

Şikayetlerini aktardıkları belediye biriminin veterinere yönlendirdiği, herhangi bir somut adım atmadığını ifade eden Y.K. ayrıca “Talebine karşılık, yazılı cevap istedim. Son aramamda sabrım taştığı için gelip kontrol etmek zorunda kaldılar. Yazılı cevap isteğime, kesinlikle köpek sayısı ve ne kadar zamanda toplayacaklarına ilişkin hiçbir şey belirtmeden son çıkan kanunu kopyala-yapıştır yapıp, ‘Belediyemiz buna uygun işlem yapacaktır’ diye sonuna eklemişler. Sonuç olarak değişen hiçbir şey yok” dedi.


Ordu’da bir vatandaş canını sahipsiz köpeklerden zor kurtardı

Sahipsiz köpek problemi çığ gibi büyümeye devam ediyor ve her gün yeni bir saldırı gerçekleşiyor. Ordu'nun Korgan ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Dün gece saatlerinde sokakta yürüyen Nuh Ç, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Nuh Ç, bir köpeğin kolundan, diğerinin de bacağından ısırması sonucu yere düştü. Yerde köpeklerden kurtulmaya çalışan adam ısırılmanın verdiği acıyla kıvrandı ve yerde bir süre kadar bekledi. Aradan biraz zaman geçince bölgeden uzaklaşan sahipsiz köpekler, Nuh'un yağa kalktığını görünce yeniden kovalamak için atak yaptılar. Nuh Ç, tekrardan üzerine ısırmak için koşan köpekleri görünce kaçarak olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.


#Başıboş Köpek Sorunu
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#Aktüel
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