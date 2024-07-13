Belediyelere sokak köpeği cezası geliyor

AK Parti, başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili yasa değişikliğini içeren 17 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün yaptığı basın toplantısında düzenlemeyi anlattı.

POPÜLASYONA KONTROL

Yasa teklifine göre “yakala, kısırlaştır, sal” metodundan “yakala, kısırlaştır, tut, sahiplendir” modeline geçilecek. Bu çerçevede, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılması sağlanacak. Değişiklikle, popülasyonun kontrolü sağlanacak.

HAPİS CEZASI VERİLECEK

Bakımevi olmayan veya kapasitesi yetersiz olan yerlerde bakımevleri tesis edilecek. Düzenlemeyle, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyelerin belediye başkanları ve meclis üyeleri, merkezi bütçeden ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmakla yükümlü olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere kamu görevini kötüye kullanmaktan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

ÇETELEŞENE VE KUDUZA UYUTMA

Saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı olan sokak köpeklerine ötanazi uygulanacak. Tüm bu uygulamalar sonucunda “popülasyon artışı durdurulamaması, kuduz ve bulaşıcı hastalıkların artma riski, çeteleşme davranışlarının görülmeye devam edilmesi” durumunda yerel yönetimler sahipsiz hayvanlara ötanazi yapabilecek.

BULAŞICI HASTALIK KRİTERİ

Yapılan değişiklikle, sahipsiz hayvan popülasyonunun kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturmasına veya hayvandan hayvana ya da hayvandan insana bulaşan hastalıkların görülmesine, su kaynaklarının, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde ilgili yerel yönetimler tarafından sahipsiz hayvanlara ötanazi işlemi yapılabilmesine imkân tanınacak.

YETKİ KURULDA OLACAK

Düzenlemeyle, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunları belirlemek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmek, il hayvanları koruma kurulunun görevleri arasına alınacak.

İDARİ PARA CEZASI

Kanun teklifinde, barınaklara alınan hayvanlar belediyenin sorumluluğu altında bulunacak. Buna göre hayvanlarını terk edenlere para cezası verilecek. Düzenlemeyle, caydırıcılığın sağlanması amacıyla sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası artırılacak. Söz konusu ceza, hayvan başına 2 bin liradan 60 bin liraya çıkartılacak. Kurumların sahiplendiği veya belediyenin kendi sorumluluğu alanındaki hayvanları başka bir il/belediye sınırına veya ormana terk etmesinin cezası hapis olacak. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan hayvanların bakımevi dışında bir yere bırakılması fiillerinin idari para cezası hayvan başına 50 bin lira olacak.

Belediyelere bütçeden pay zorunluluğu

Nüfusu 25 binin üzerinde olan yerel yönetimler son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında, büyükşehir belediyeleri ise binde üçü oranında kaynağı bakımevi ve aşılama gibi uygulamalar için ayıracak. Yerel yönetimlerin bütçelerinden pay ayırma zorunluluğunun süresi 2028 yılı sonu olarak kararlaştırıldı. Bakanlık uygulama esaslarını yönetmelikle belirleyecek.

Sokaklar daha güvenli olacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yerel yönetimlerde ciddi ihmallerin olduğunu ve belediye ya da farklı insanların sokak köpeklerini mücavir alanlara atarak bu işten kurtulmaya çalıştıklarını belirtti. Güler “Bunu da yaptırıma bağlıyoruz. 50 bin lira para cezası olacak. Tarım Bakanlığımızın barınakların nitelikli hale getirilmesi noktasında güçlü desteğini kanunda başlık yaptık. İnşallah kanun sonrası bakanlık düzenlemelerle bunun uygulamasını nitelikli hale getirmek için çaba ortaya koyacaktır” açıklamasında bulundu. Yasa teklifiyle sokakların güvenliğinin sağlanacağını ve düzenlemenin en çok da sabah erken saatlerde sokağa çıkan cami cemaati ve okula giden çocukları ilgilendirdiğini söyleyen Güler, ötenazi konusunda ise şunları kaydetti: “Evrensel bir kavram. Herhangi bir hayvanı öldürmenin cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis. Burada ötenazi kavramı, hayvanlara acı çektirmeden, eziyet etmeden hayatına son vermek.”

Çip için son tarih 2025 sonu

Kedi ve köpek sahiplerine, 2025 sonuna dijital kimlik tanımlanacak. Hayvanların bu tarihe kadar kayıt altına alınması zorunlu hale getirilecek.







