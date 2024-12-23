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Belgrad Ormanı İBB'den bakanlığa geçiyor

Belgrad Ormanı İBB'den bakanlığa geçiyor

04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Belgrad Ormanı.
Belgrad Ormanı.

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre, 10 yıl önce İBB’ye tahsis edilen Belgrad Ormanları'nın idaresi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne verilecek.

İstanbul'un akciğerleri olarak bilinen Belgrad Ormanları'nın idaresi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün himayesine geçiyor. İki ana giriş kapısı bulunan ormanın güvenlik ve temizlik işleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılıyordu. Mevcut kira anlaşmasının süresi doldu. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre, 10 yıl önce İBB’ye tahsis edilen idare, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne verilecek.




#Belgrad Ormanı
#İBB
#Tarım ve Orman Bakanlığı

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