Gündem Beni kurtaran 2 kişi sele kapıldı
KASTAMONU

Beni kurtaran 2 kişi sele kapıldı

Kastamonu Bozkurt’u harap eden selde son anda hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor. Mustafa Tezel, kendisini kurtaran iki vatandaşın sel sularına kapıldığını söyledi. Tezel, “Sel bir anda geldi ve beni bir deponun içine attı. İki kişi beni çıkartmak için koluma girdi. Ben bir demire tutunabildim ama benim için hayatlarını hiçe sayan iki kişi sele kapılıp kayboldu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beni kurtaran 2 kişi sele kapıldı
Jandarma 7 arama kurtarma köpeği ile Bozkurt’ta mesaisini sürdürüyor. Bunlardan biri de Lady adlı hassas burun. (FOTOĞRAFLAR: MUHAMMED KURTAR)

ABDULLAH SARİCA

Kastamonu Bozkurt’ta yaşanan felakette bazı vatandaşlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu. Bu kişilerden biri de pazarcılık yapan Mustafa Tezel. Eşiyle birlikte çalıştığı esnada ilçede yapılan “sel geliyor kaçın” anonsunu duyduğunu anlatan şunları söyledi: “Tezgahımı kapatıp kaçmaya başladım. Sel bir anda geldi ve beni bir deponun içine attı. İki kişi beni çıkartmak için koluma girdi. Ben bir demire tutunarak kurtuldum ama o iki kişinin sele kapıldığını gördüm. Sel beni tekrar deponun içine attı. Deponun camını açıp çıkmaya çalıştım ancak mil beni geri batırıyordu. Sonunda camı açtım ama demir parmaklık vardı. Üstteki bina sesimi duydu. Aşağıya perde attılar ve beni çektiler. Gırtlağıma kadar mil yuttum. Bir adım atmasam ben de gitmiştim.”

Rukiye Karademir
Rukiye Karademir

Mustafa Ünlü
Mustafa Ünlü

Mustafa Büyükdeğirmenci
Mustafa Büyükdeğirmenci

Mustafa Tezel
Mustafa Tezel

YARIM SAAT SONRA ÇÖKTÜ

  • Selde kısmen çöken Ezine Çayı kenarındaki Fatih-1 Apartmanı’nda oturan Rukiye Karademir de kıl payı kurtulanlardan. Karademir, selin ilk anında mahalledeki komşularının çayı seyrettiğini söyledi. Bir müddet sonra “sel geliyor evden çıkın” diye bir bağırma duyduğunu ifade eden Karademir, “Sabah geç kalktığımızdan pijamalıydık. Tam üstümüzü değiştirmeye kalmadan sel evimizin oraya geldi. Üçüncü kattaki komşularımız yanımıza geldi. Onlar kaçmak için hep bir çare aradılar. Birinci katın camını kırıp içeriye girdiler. Biz de birinci kattan içeriye girdik. Dizlerimize kadar balçıktı. Orayı geçerek ön tarafa çıktık. Ön tarafta sadece mil vardı, sel çok yoktu. Arka taraftaki lojmanın kapısını kırıp içeriye girdik. Yarım saat sonra binamız yıkıldı” diye konuştu.

SULAR CENAZE NAMAZINDA GELDİ

Akrabalarının cenazesi nedeniyle İstanbul’dan Bozkurt’a gelen Mustafa Ünlü, “Cenaze namazına hazırlanıyorduk. Tabutu çıkardık tam o anda ‘kaçın sel geliyor’ dediler. Tabutu içeriye koyduk ve hemen kaçtık. Olaydan önce anonsu yapıldı. Kaçan kaçtı, aldırış etmeyenler selde gitti” dedi. Mustafa Büyükdeğirmenci ise kurtuluşunu “Abdest almak için dükkandan eve çıktım. Sonra dükkanın demir kapısı ve camı kırıldı. İkinci kata kadar su geliyordu. Burada merdiven vardı. Onu tırmanarak çatıya çıktım” diye anlattı.

CAMİDE 4 VATANDAŞI KURTARDI

  • Bozkurt esnafı Muharrem Kalafa ise “Ne olduysa 10 dakika içerisinde oldu. Dükkanın boyunda sel suları geldi. Canımı zor kurtardım. Dükkanımın karşısında cami var. Caminin arka kısmından 4 yaşlı vatandaşı kurtardım. Son amcayı kurtaramayacağım diye korktum. Az kalsın amcayla birlikte sele kapılacaktık” dedi.

Müteahhidin mal varlığına tedbir konuldu

Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’taki çöken Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Ö.’nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.

Abone Ol Google News
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Talibandan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
Yüzüstü bıraktı

Yüzüstü bıraktı

​ABD, Afganistan'da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti.
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Sınır hattında 7/24 takip

Sınır hattında 7/24 takip

​Hem elektronik hem fiziki koruma.
DNA'dan kimlik tespiti

DNA'dan kimlik tespiti

​10 savcı görevlendirildi.

Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.

İstanbul'da <br>4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye <br>saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.
Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.
Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.