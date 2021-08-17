Beni kurtaran 2 kişi sele kapıldı

ABDULLAH SARİCA

Kastamonu Bozkurt’ta yaşanan felakette bazı vatandaşlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu. Bu kişilerden biri de pazarcılık yapan Mustafa Tezel. Eşiyle birlikte çalıştığı esnada ilçede yapılan “sel geliyor kaçın” anonsunu duyduğunu anlatan şunları söyledi: “Tezgahımı kapatıp kaçmaya başladım. Sel bir anda geldi ve beni bir deponun içine attı. İki kişi beni çıkartmak için koluma girdi. Ben bir demire tutunarak kurtuldum ama o iki kişinin sele kapıldığını gördüm. Sel beni tekrar deponun içine attı. Deponun camını açıp çıkmaya çalıştım ancak mil beni geri batırıyordu. Sonunda camı açtım ama demir parmaklık vardı. Üstteki bina sesimi duydu. Aşağıya perde attılar ve beni çektiler. Gırtlağıma kadar mil yuttum. Bir adım atmasam ben de gitmiştim.”

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Rukiye Karademir

Mustafa Ünlü

Mustafa Büyükdeğirmenci

Mustafa Tezel

YARIM SAAT SONRA ÇÖKTÜ

Selde kısmen çöken Ezine Çayı kenarındaki Fatih-1 Apartmanı’nda oturan Rukiye Karademir de kıl payı kurtulanlardan. Karademir, selin ilk anında mahalledeki komşularının çayı seyrettiğini söyledi. Bir müddet sonra “sel geliyor evden çıkın” diye bir bağırma duyduğunu ifade eden Karademir, “Sabah geç kalktığımızdan pijamalıydık. Tam üstümüzü değiştirmeye kalmadan sel evimizin oraya geldi. Üçüncü kattaki komşularımız yanımıza geldi. Onlar kaçmak için hep bir çare aradılar. Birinci katın camını kırıp içeriye girdiler. Biz de birinci kattan içeriye girdik. Dizlerimize kadar balçıktı. Orayı geçerek ön tarafa çıktık. Ön tarafta sadece mil vardı, sel çok yoktu. Arka taraftaki lojmanın kapısını kırıp içeriye girdik. Yarım saat sonra binamız yıkıldı” diye konuştu.

SULAR CENAZE NAMAZINDA GELDİ

Akrabalarının cenazesi nedeniyle İstanbul’dan Bozkurt’a gelen Mustafa Ünlü, “Cenaze namazına hazırlanıyorduk. Tabutu çıkardık tam o anda ‘kaçın sel geliyor’ dediler. Tabutu içeriye koyduk ve hemen kaçtık. Olaydan önce anonsu yapıldı. Kaçan kaçtı, aldırış etmeyenler selde gitti” dedi. Mustafa Büyükdeğirmenci ise kurtuluşunu “Abdest almak için dükkandan eve çıktım. Sonra dükkanın demir kapısı ve camı kırıldı. İkinci kata kadar su geliyordu. Burada merdiven vardı. Onu tırmanarak çatıya çıktım” diye anlattı.

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CAMİDE 4 VATANDAŞI KURTARDI

Bozkurt esnafı Muharrem Kalafa ise “Ne olduysa 10 dakika içerisinde oldu. Dükkanın boyunda sel suları geldi. Canımı zor kurtardım. Dükkanımın karşısında cami var. Caminin arka kısmından 4 yaşlı vatandaşı kurtardım. Son amcayı kurtaramayacağım diye korktum. Az kalsın amcayla birlikte sele kapılacaktık” dedi.

Müteahhidin mal varlığına tedbir konuldu

Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’taki çöken Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Ö.’nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.