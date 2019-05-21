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Gündem Beni tanımadın mı? diyerek 2 bin lira dolandırdı
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'Beni tanımadın mı?' diyerek 2 bin lira dolandırdı - Amasya haber

'Beni tanımadın mı?' diyerek 2 bin lira dolandırdı

Amasya'da, bir kişiyi tanımadığı halde, "Beni tanımadın mı? Kaza yaptım, acil para lazım" diyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi AA
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Amasya'da yolda gördüğü bir kişiye, "Beni tanımadın mı? Kaza yaptım, acil para lazım" diyerek 2 bin lirasını alan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 9 ilde hakkında 13 yakalama kararı olan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. (53), Amasya'da yolda gördüğü emekli astsubay E.T'ye, "Beni tanımadın mı? Kaza yaptım, acil para lazım" dedi.

  • E.T'yi ikna ederek 2 bin lira alan N.D, daha sonra uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.T, polise giderek N.D'den şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin Tokat'ta kaldığını tespit etti.

Tokat'ta kaldığı otelde gözaltına alınarak Amasya'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüphelinin aynı yöntemle pek çok kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

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'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle 2 milyon liralık vurgun
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'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle kendilerini 888'li hattan arayan vatandaşları telefonda uzun süre oyalayarak 2 milyon lira vurgun yapan şebekeye İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ilde operasyon düzenlendi 22 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine telefon faturalarının aşırı yüksek geldiği, 0888'li katma değerli hatlara yapılan görüşmeler sonrasında dolandırıldığını belirten vatandaşlar şikayetçi oldu.
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SMS ATIP ARAMALARI BEKLİYORLAR<br><br> Polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından şüphelilerin vatandaşları nasıl dolandırdığını ortaya çıkarttı. Şebeke vatandaşların cep telefonlarına 'Dolara inat 36 ay vadeye kadar 30 bin lira gelir belgesiz, kefilsiz, şartsız anında kredi çekebilmek için bilgi almak için arayın' yazılı SMS'leri atıyor.
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7 SANİYEDE 25 LİRA İLE 2 MİLYONLUK VURGUN<br><br> Daha sonra şüpheliler, kendilerini 7 saniyede bir 25 lira ücret kesilen 0888'li numaralarından arayan vatandaşları hatlarda uzun süre müşteri temsilcisine bağlanmak için 5-10 dakika arasında bekleterek vatandaşların yüksek meblağlarda telefon borcu ödemesini sağlıyordu. Vatandaşların cebine yansıtılan yüksek meblağlar GSM operatörleri aracılığıyla tahsil edilerek, aracı firmalar üzerinden şebekenin yaklaşık 2 milyon lira vurgun yapıldığı, şüphelilerin kendi aralarında paraları paylaştığı belirlendi.
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RUHSATSIZ İŞYERLERİ MÜHÜRLENDİ<br><br> İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı olarak Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital veriler ele geçirildi. İşyerleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle 2 milyon liralık vurgun
'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle kendilerini 888'li hattan arayan vatandaşları telefonda uzun süre oyalayarak 2 milyon lira vurgun yapan şebekeye İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.
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