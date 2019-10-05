Gündem Benim Mahalleme marka tescili
DENİZLİ

‘Benim Mahallem’e marka tescili

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın, mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda, projenin tescillendiği açıklandı. Zolan, “Mahallelerde yaşayan insanlarımı- za temas edebilmek istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Benim Mahallem Projesi toplantısı
Benim Mahallem Projesi toplantısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin hayata geçirdiği Benim Mahallem Projesi’ne katılan mahalle muhtarları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi. Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, kent konseyi meclis başkanları ve Benim Mahallem Projesi’ne dahil muhtarlar katıldı.

Ali Değirmenci (sol) Osman Zolan (sağ)

VATANDAŞ KARARA ORTAK OLACAK

Toplantıda, mahalle ölçeğinde yönetim birimi oluşturarak, karar süreçlerine halkın katılımının sağlanması ve mahallenin ortak ihtiyaçlarının belirlenerek, mahallenin yaşam kalitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği Benim Mahallem Projesi’nin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiği açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Kent Konseyi’nin herkesin içerisinde olduğu, tüm sorunların ortaya konduğu ve çözüm yollarının arandığı bir çatı olduğunu ifade etti. Başkan Osman Zolan, “Kent Konseyimizin bünyesinde kadın, gençlik, engelliler ve çocuk meclisimiz var. Kent Konseyi çatısı altında birçok çalışmamız var, bunlarda birisi de Benim Mahallem projesi. Bu çerçevede mahallelerimizdeki insanlarımıza temas edebilmek, onların taleplerini, isteklerini alabilmek, mahallelerde yaşayan insanlarımızın gözünden bakabilmek istiyoruz” dedi.

‘ARTIK PROJENİN TAPUSU BİZE AİT’

Konuşmanın ardından Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Benim Mahallem Projesi’nin Marka Tescil Belgesini Başkan Osman Zolan’a sundu. Patentin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan ise, “Benim Mahallem Denizlimizin projesidir. Artık patenti bize ait. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Mevlana diyarında bilim festival
GÜNDEM
Mevlana diyarında bilim festival
Tam yol ileri

Tam yol ileri

​Yavuz 7 Ekim'de Güzelyurt-1 kuyusunda sondaja başlayacak.
Rodosa gelince anlaşıldı

Rodos'a gelince anlaşıldı

​Yunan basınında Türkiye'nin milli savunma hamleleri konuşuluyor.
Şimşeklerin dansı

Şimşeklerin dansı

​Marmara ve Ege'de gece boyu sağanak yağış etkili oldu.
HDP'nin işi<br>çocuk kaçırmak

HDP'nin işi
çocuk kaçırmak

Şeyhmus Kaya: Sen Kürtleri temsil edemezsin. Artık herkes uyandı.
Bir ayda 184 terörist

Bir ayda 184 terörist

​TSK eylül ayında büyük bir terörist avı gerçekleştirdi.
Irak'ta kriz büyüyor

Irak'ta kriz büyüyor

Hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Milletvekili <br>Ünal ifade verecek

Milletvekili
Ünal ifade verecek

​Özbek bakıcı intiharı tüm yönleriyle soruşturuluyor.
Milli Ordu<br>harekata hazır

Milli Ordu
harekata hazır

​ÖSO unsurları:50 bin askerle Mehmetçiğin yanındayız.
BAE’nin troll örgütüne kapatma

BAE’nin troll örgütüne kapatma

Türkiye ve Katar'ı hedef alan hesaplar kapatıldı.
MAN'dan<br>dev yatırım

MAN'dan
dev yatırım

​Proje ile birlikte Ankara'da 700 kişiye istihdam imkanı sağlanacak.
Sağlam<br>temeller atıyoruz

Sağlam
temeller atıyoruz

Etnospor Kültür Festivali tüm heyecanıyla sürüyor.
En masum emanetler

En masum emanetler

​Emine Erdoğan: Sesi olmayanların sesi olmak vazifemiz.
9 yaşında intihar etti

9 yaşında intihar etti

​Kocaeli'de yaşayan Suriyeli çocuk baskılara daha fazla dayanamadı.
Kadıköy'de <br>Akdeniz rüzgarı

Kadıköy'de
Akdeniz rüzgarı

Fenerbahçe, 15 maç sonra kendi evinde mağlup oldu.
Muğla sallandı

Muğla sallandı

​Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Milyonluk<br>yatırımda sona doğru

Milyonluk
yatırımda sona doğru

​Volkswagen'in Akyurt'taki arazisi Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.
Kart çıkmadı <br>ortalık karıştı

Kart çıkmadı
ortalık karıştı

​Vedat Muriç'in pozisyonları tartışma çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.