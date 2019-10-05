‘Benim Mahallem’e marka tescili

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin hayata geçirdiği Benim Mahallem Projesi’ne katılan mahalle muhtarları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi. Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, kent konseyi meclis başkanları ve Benim Mahallem Projesi’ne dahil muhtarlar katıldı.

Ali Değirmenci (sol) Osman Zolan (sağ)

VATANDAŞ KARARA ORTAK OLACAK

Toplantıda, mahalle ölçeğinde yönetim birimi oluşturarak, karar süreçlerine halkın katılımının sağlanması ve mahallenin ortak ihtiyaçlarının belirlenerek, mahallenin yaşam kalitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği Benim Mahallem Projesi’nin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiği açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Kent Konseyi’nin herkesin içerisinde olduğu, tüm sorunların ortaya konduğu ve çözüm yollarının arandığı bir çatı olduğunu ifade etti. Başkan Osman Zolan, “Kent Konseyimizin bünyesinde kadın, gençlik, engelliler ve çocuk meclisimiz var. Kent Konseyi çatısı altında birçok çalışmamız var, bunlarda birisi de Benim Mahallem projesi. Bu çerçevede mahallelerimizdeki insanlarımıza temas edebilmek, onların taleplerini, isteklerini alabilmek, mahallelerde yaşayan insanlarımızın gözünden bakabilmek istiyoruz” dedi.

‘ARTIK PROJENİN TAPUSU BİZE AİT’

Konuşmanın ardından Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Benim Mahallem Projesi’nin Marka Tescil Belgesini Başkan Osman Zolan’a sundu. Patentin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan ise, “Benim Mahallem Denizlimizin projesidir. Artık patenti bize ait. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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