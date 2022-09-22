Beş arkadaş takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktı

Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu Yenimahalle İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresinde İstanbul Karayolu Caddesi’nde seyir halinde olan 41 EB 519 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde D-100 Karayolu’na düştü.

Düşme esnasında bariyerleri ve korkulukları deviren otomobil, takla atarak ters durdu.

Otomobilin içerisinde bulunan 5 arkadaş, kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkarken burunları bile kanamadı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışma ve yaralanma olmaması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinen ayrıldı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak yolun yalnızca tek şeridini trafiğe açtı. Çekici yardımıyla takla atan otomobilin çekilmesi ve yolun temizlenmesi üzerine trafik normal seyrine döndü.

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Sesi duyup evden çıkarak geldiğini söyleyen mahalle sakini Hasan Cengiz, “Kaza anını görmedim ama herhalde yolda trafiğe sıkışmışlar. Yola sıkışınca da oradan yukarıya, duvarın üzerine çıkmışlar. Oradan da buraya ters takla atmış araba. Allah’tan içindeki 5 kişiye de bir şey olmadı” diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAF 18 Gülşehir ilçesi Civelek Köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış ele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile sokaklar su ile kaplandı, ekili alanlar ise zarar gördü. Belediye ekipleri yağış nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Civelek Köyü Muhtarı Ömer Kara, \"Yağış nedeniyle ulaşımda sıkıntı var. Burada gölet oluştu. Araçlar geçmekte zorlanıyor. Vatandaşların duvarları yıkıldı, su şebekeleri zarar gördü. Dolu şeklinde gelen yağış sele dönüştü\" dedi. Nevşehir'de sağanak sele neden oldu Nevşehir'de sağanak sele neden oldu Nevşehir'de sağanak sele neden oldu Nevşehir'de sağanak sele neden oldu Osmaniye'de ise etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken sularda mahsur kaldı. Gece saatlerinde başlayan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD'a bağlı ekipler, bölgede su baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı. Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonu, su baskınında zarar gördü, hemen yanında bulunan bir iş yeri önündeki çok sayıda araç suyun içinde kaldı. Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sağanak yağış iki ilde sele neden oldu: Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi. Sel suları köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı. Osmaniye'de ise etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken sularda mahsur kaldı.

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FOTOĞRAF 10 Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kargo dağıtımı yapan Cüneyt K., 16 ASZ 378 plakalı hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Cüneyt K., kontak anahtarını da araçta takılı bırakıp kargo paketini teslim etmek için araçtan indi. Bu sırada kontağın üzerinde fark eden şüpheliler çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamayan Cüneyt K., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı. Akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde arka plakası sökülmüş ve ön plakası bant ile kapatılmış hafif ticari araçtan şüphelenenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, saat 23.30 sıralarında olay yerinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta Ertuğrulgazi Mahallesi, Makber Sokak’ta 16 ASZ 378 plakalı aracı çalışır durumda terk edilmiş halde buldu. Kargo aracında incelemede bulunan polis ekipleri, aracın bagaj kısmında bulunan ve çoğu teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığını tespit etti. Yapılan incelemenin ardından araç Cüneyt K.’ya teslim edilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 kişi olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. Çaldıkları kargo aracının içini boşalttılar Çaldıkları kargo aracının içini boşaltıp kaçtılar Bursa'da dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, 80 kilometre gittikten sonra aracı bırakıp kaçtı. Yapılan incelemede araçta bulunan, teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığı belirlendi. BiP'te paylaş

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