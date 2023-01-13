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ANKARA

Beş kriteri karşılayanla yola devam

AK Parti, milletvekili listeleri için ilk mesaiye başladı. Bu çerçevede 3, 4 ve 5 dönemdir Meclis’te bulunan isimler üzerinde çalışma yapılıyor. Bu vekillerin yeniden aday olarak gösterilmesi için 5 kriter öne çıkıyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sahada güçlü, oy potansiyeli yüksek, TBMM’de yük alabilecek, gönülleri kazanmış ve diğer partilerden de oy alabilecek mevcut milletvekilleriyle yola devam edilmesi ağırlıklı olarak görülüyor.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Beş kriteri karşılayanla yola devam
​2023 seçimleri için güçlü bir kadroyla milletin karşısına çıkmayı isteyen AK Parti, milletvekili listeleri için ilk mesaiye başladı.

2023 seçimleri için güçlü bir kadroyla milletin karşısına çıkmayı isteyen AK Parti, milletvekili listeleri için ilk mesaiye başladı. Bu çerçevede 3, 4 ve 5 dönemdir Meclis’te bulunan isimler üzerinde çalışma yapılıyor. Bu vekillerin yeniden aday olarak gösterilmesi için 5 kriter öne çıkıyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sahada güçlü, oy potansiyeli yüksek, TBMM’de yük alabilecek, gönülleri kazanmış ve diğer partilerden de oy alabilecek mevcut milletvekilleriyle yola devam edilmesi ağırlıklı olarak görülüyor.

MYK’DA GÖRÜŞÜLECEK

Bu durumdaki vekillerin durumuna ilişkin kararın önümüzdeki hafta toplanacak MYK’da görüşülmesi bekleniyor. AK Parti Tüzüğü’nde yer alan üç dönem kuralına giren yaklaşık 100 milletvekili bulunuyor. Bazıları üç dönem, bazıları dört dönem bazıları da beş dönemdir milletvekilliği yapıyor. İşte o isimler; Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, İsmet Yılmaz, Cevdet Yılmaz, Hakan Çavuşoğlu, Öznur Çalık, Yılmaz Tunç, Fikri Işık ve Bülent Turan.

DEĞİŞİM DE GÜNDEMDE

Öte yandan AK Parti, mevcut milletvekillerine yönelik yaptığı araştırmalar neticesinde, aksama olan yerlerde değişikliğe gitmeyi de planlıyor. Türkiye geneli 81 ilde yapılan araştırmalar, raporlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını almasıyla birlikte bazı illerde “değişim” gerçekleşecek.

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