Beştepe'de güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı. Toplantıda İsrail'in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.