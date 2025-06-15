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Beştepe'de güvenlik zirvesi

Beştepe'de güvenlik zirvesi

04:0015/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, MİT Başkanı Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelik’le güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, MİT Başkanı Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelik’le güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, MİT Başkanı Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelik’le güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı. Toplantıda İsrail'in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Hakan Fidan
#Yaşar Güler
#İbrahim Kalın
#Ömer Çelik
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