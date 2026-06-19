Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Beyaz perdeye milli dokunuş

Beyaz perdeye milli dokunuş

Oğuzhan Ürüşan
04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yayıncılık ve sinema alanında önemli değişiklikler içeren üç yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte özellikle milli kültürün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve ortak değerlerin güçlendirilmesine yönelik yayınlara öncelik verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni düzenlemelerle milli kültürün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik eserlerin desteklenmesi için çalışacak.

DİZİLERE DESTEK GENİŞLETİLDİ

Türkiye’nin en büyük ihracat kalemlerinden biri yerli diziler. Bu sebeple sinema sektörünün desteklenmesine ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliklerle destek türleri yeniden düzenlendi. Senaryo yazımından proje geliştirmeye, kısa filmden animasyona, belgeselden uzun metrajlı filmlere kadar birçok alandaki destekler güncellendi. Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan yerli diziler için verilen destekler devam ederken, yerli filmlerin sinema salonlarında daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlayacak yeni destek mekanizmaları da getirildi. Ayrıca Türkiye’de çekilecek yabancı film ve diziler için harcamaların belirli bir kısmının desteklenmesine yönelik bir uygulama gündemde.

MİLLİ KÜLTÜR ÖNE ÇIKACAK

Yönetmelikte, yayımlanacak eserlerde dikkate alınacak temel ilkeler de ayrıntılı şekilde sıralandı. Buna göre yayınların milli kültürü koruyan, geliştiren ve gelecek nesillere aktaran nitelikte olması esas alınacak. Türkiye’nin tarihini, kültürel birikimini ve medeniyet değerlerini anlatan eserler öncelikli olarak değerlendirilecek. Ayrıca milli birlik ve beraberliği zedeleyici içeriklere yer verilmeyecek.

Yerli sinemada ‘indirim’

  • Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliklerle seyircilere yönelik yeni bilet uygulamaları getirildi. “Film özel bileti” adı verilen yeni model sayesinde yapımcılar ile sinema işletmeleri arasında yapılacak anlaşmalar doğrultusunda belirli filmler için yüzde 70’e kadar indirim uygulanabilecek. Böylece bazı yapımların daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. Öğrenciler, belirli yaş grupları ve çeşitli meslek grupları için uygulanan indirimler sürerken, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için yüzde 50’ye kadar indirim imkânı korunacak. İnternet üzerinden alınan biletlerde ise ek indirim uygulanabilecek.


#Beyaz Perde
#Sinema
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2026: İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel ve motive edici örnekler! Çalışkan, başarılı, hareketli, içe kapanık öğrenci için karne değerlendirme örnekleri