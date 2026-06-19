Beyaz perdeye milli dokunuş

Yayıncılık ve sinema alanında önemli değişiklikler içeren üç yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte özellikle milli kültürün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve ortak değerlerin güçlendirilmesine yönelik yayınlara öncelik verilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni düzenlemelerle milli kültürün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik eserlerin desteklenmesi için çalışacak.
DİZİLERE DESTEK GENİŞLETİLDİ
Türkiye’nin en büyük ihracat kalemlerinden biri yerli diziler. Bu sebeple sinema sektörünün desteklenmesine ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliklerle destek türleri yeniden düzenlendi. Senaryo yazımından proje geliştirmeye, kısa filmden animasyona, belgeselden uzun metrajlı filmlere kadar birçok alandaki destekler güncellendi. Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan yerli diziler için verilen destekler devam ederken, yerli filmlerin sinema salonlarında daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlayacak yeni destek mekanizmaları da getirildi. Ayrıca Türkiye’de çekilecek yabancı film ve diziler için harcamaların belirli bir kısmının desteklenmesine yönelik bir uygulama gündemde.
MİLLİ KÜLTÜR ÖNE ÇIKACAK
Yönetmelikte, yayımlanacak eserlerde dikkate alınacak temel ilkeler de ayrıntılı şekilde sıralandı. Buna göre yayınların milli kültürü koruyan, geliştiren ve gelecek nesillere aktaran nitelikte olması esas alınacak. Türkiye’nin tarihini, kültürel birikimini ve medeniyet değerlerini anlatan eserler öncelikli olarak değerlendirilecek. Ayrıca milli birlik ve beraberliği zedeleyici içeriklere yer verilmeyecek.
Yerli sinemada ‘indirim’
- Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliklerle seyircilere yönelik yeni bilet uygulamaları getirildi. “Film özel bileti” adı verilen yeni model sayesinde yapımcılar ile sinema işletmeleri arasında yapılacak anlaşmalar doğrultusunda belirli filmler için yüzde 70’e kadar indirim uygulanabilecek. Böylece bazı yapımların daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. Öğrenciler, belirli yaş grupları ve çeşitli meslek grupları için uygulanan indirimler sürerken, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için yüzde 50’ye kadar indirim imkânı korunacak. İnternet üzerinden alınan biletlerde ise ek indirim uygulanabilecek.