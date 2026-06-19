Beyaz perdeye milli dokunuş

Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliklerle seyircilere yönelik yeni bilet uygulamaları getirildi. “Film özel bileti” adı verilen yeni model sayesinde yapımcılar ile sinema işletmeleri arasında yapılacak anlaşmalar doğrultusunda belirli filmler için yüzde 70’e kadar indirim uygulanabilecek. Böylece bazı yapımların daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. Öğrenciler, belirli yaş grupları ve çeşitli meslek grupları için uygulanan indirimler sürerken, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için yüzde 50’ye kadar indirim imkânı korunacak. İnternet üzerinden alınan biletlerde ise ek indirim uygulanabilecek.