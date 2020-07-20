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MALATYA

Beydağı Kentsel Dönüşüm’de çarklar dönüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Beydağı Kentsel Dönüşüm Bölgesi’ndeki sorunlar çözüme kavuştu. Kamulaştırma bedelinin ödendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “600 gün içerisinde burada yeni bir şehir olduğunu göreceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selahattin Gürkan (sağ)
Selahattin Gürkan (sağ)

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Büyükşehir Bürokratları ile birlikte Beydağı Kentsel Dönüşüm Bölgesinde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisi sırasında açıklamalar yapan Başkan Gürkan, “Bilindiği üzere Beydağı, dönüşümün ve inşaatların yapılamadığı sıkıntılı bir bölgemizdi. Göreve geldiğimizde ilk iş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile bir görüşme sürecine girdik. Bize, ‘kamulaştırma bedellerinin 40 milyonunu TOKİ, 25 milyonunu Büyükşehir Belediyesi ödediği takdirde biz buna hemen başlarız’ dediler. Biz de yaptığımız protokol muvacehesinde 25 milyonu karşıladık. TOKİ de kamulaştırma bedeli olarak 40 milyonu karşılayarak toplam 65 milyon TL buraya kamulaştırma bedeli ödendi. Ve süreç hemen başladı, yıkımlar gerçekleştirildi. 29 Temmuz’da 900 konut ve 38 işyeri için yapım ihalesi gerçekleştirilecek” dedi.

Beydağı Kentsel Dönüşüm Bölgesi’

MALATYA KÜLTÜRÜNE UYGUN OLACAK

Başkan Gürkan, TOKİ ile yaptıkları protokol çerçevesinde konutların yatay mimariye göre ve daha estetik, daha geniş yapılacağını kaydederek, “Evlerin dikey yapı formatını değiştirdik. Burada en fazla zemin artı 5 kata müsaade edildi. Balkonlarının daha geniş, bina girişleri ve merdivenlerin daha havadar olması, sahanlıkların geniş olması, odaların daha geniş olması noktasında TOKİ ile yaptığımız mutabakatta bunu sağladık. Konutlar, insan onuruna yaraşır ve Malatya kültürüne, değerlerine sahip bir yapı formatında olacak. 50 metrelik güney kuşak yolunu da düşündüğünüz zaman burası Malatya’nın cazibe merkezi diye tabir edeceğimiz, ilgi duyulacak bir alan olacak” diye konuştu.

600 GÜNDE ANAHTAR TESLİM

  • Başkan Gürkan, TOKİ ile yaptıkları mutabakata göre konutların 600 günde teslim edileceğini açıklayarak sözlerine şöyle son verdi; “Düşünün 900 konut burada Malatya’nın bir cazibe merkezi olan Beydağı eteklerinde yeni bir yerleşim yeri; 1500 konut da Gelincik Tepesi’nde olmak üzere TOKİ ile birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yoğun bir tempo içerişinde neticeye müessir bir çalışma oldu. Ve çalışmanın neticesinde gördüğünüz gibi meyveleri geldi. 600 gün içerisinde burada yeni bir şehir olduğunu hep birlikte göreceğiz.”

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