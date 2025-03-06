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Beyoğlu'nda telefon kapkaççıları yakalandı

Beyoğlu'nda telefon kapkaççıları yakalandı

12:586/03/2025, Perşembe
DHA
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Beyoğlu'nda 2 şüpheli yolda yürüyen iki kadından birinin içinde cep telefonu bulunan çantasını çalıp kaçtı. Güven timleri tarafından yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tavla Sokak'ta 22 Şubat Cumartes gecesi meydana geldi. Yabancı uyruklu Rime Elömer adlı kadının elindeki çantayı yolda yürüdüğü sırada 2 şüpheli çalarak kaçtı.


Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Güven Timleri B Bölge Amirliği çalışma başlattı.Bölgedeki bütün güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri ve olaydan sonra kaçtıkları güzergahları belirledi. Şüphelilerin yapılan tespitler sonucu poliste daha önceden 2 suç kaydı bulunan Aziz A. (20) ile Yakup K.'nin (19) işlediği belirlendi. Ekipler, 2 şüpheliyi çaldıkları telefonla yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli Kasımpaşa Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.





#Beyoğlu
#Kapkaççı
#Asayiş
#Yakalama

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