Beyoğlu'nda telefon kapkaççıları yakalandı

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Güven Timleri B Bölge Amirliği çalışma başlattı.Bölgedeki bütün güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri ve olaydan sonra kaçtıkları güzergahları belirledi. Şüphelilerin yapılan tespitler sonucu poliste daha önceden 2 suç kaydı bulunan Aziz A. (20) ile Yakup K.'nin (19) işlediği belirlendi. Ekipler, 2 şüpheliyi çaldıkları telefonla yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli Kasımpaşa Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.