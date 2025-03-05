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Sahte MİT'çi yakalandı

Sahte MİT'çi yakalandı

12:425/03/2025, среда
AA
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Manisa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zabıt katibi gözaltına alındı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet" soruşturması başlatılan Saruhanlı Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan S.U.'nun, kendisini MİT mensubu gibi tanıttığı belirlendi.


Yaklaşık 3 ay jandarma ekiplerince takip edilen şüphelinin, nüfuzunu kullanarak adli dosyalarla ilgili kişilere menfaat temin ederek bilgi aktardığı, istihbarat görevlisi olarak tanıtarak menfaat sağladığı, görevini kötüye kullandığı ve soruşturmaların gizliliğini ihlal ettiği tespit edildi. Zanlı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve MİT Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 3 SIM kart, 10 harici bellek, dizüstü bilgisayar, tablet, takip cihazı, 9 telsiz, telsiz bataryaları ve şarj cihazları ele geçirildi. Ayrıca aracında siren ve anons sistemi bulunan zanlıya 138 bin lira trafik para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



#MİT
#JASAT
#Asayiş

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