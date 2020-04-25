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Gündem Bıçaklı dehşet Havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladılar
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Bıçaklı dehşet: Havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladılar

Adana'da alkollü 5 kişi, kendilerine havladığı öne sürülen biri Pitbull cinsi 2 köpek ile tartıştıkları sahibi Özcan A.'yı bıçakla yaraladı. Biri ağır yaralanan köpekler veteriner tarafından tedavi altına alınırken, şehir eşkıyaları kısa sürede yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Köpeklerin sahibi Özcan A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köpeklerin sahibi Özcan A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seyhan ilçesinde alkollü oldukları öne sürülen 5 kişi, yoldan geçerken, Özcan A.'ya ait iş yerinin önündeki 'Duman' ve Pitbull cinsi 'Leo' isimli köpekler havladı. Bu kişiler, ayağından engelli olan Duman adlı köpeği tekmeledi. Bunun üzerine şüpheliler ile köpeklerin sahibi Özcan A. arasında tartışma çıktı.

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Önce kemer, sonra bıçak

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, önce pantolonlarından çıkarttıkları kemerlerle, ardından da bıçaklarla Özcan A. ve köpeklerine saldırdı. Özcan A. ile köpekleri bıçakla yaralayan 5 şüpheli, kaçtı.

Köpekler ve sahibi tedavi altında

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Özcan A.'yı hastaneye kaldırıldı. Birinin boynundan yaralanan 2 köpek de veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, verilen eşkaller üzerine 5 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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