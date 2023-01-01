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Bilim Güngören kapılarını açtı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Güngören’in açılışını yaptı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:20 . 16/01/2023 Pazartesi
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Bilim Güngören kapılarını açtı

Bilim Güngören kapılarını açtı

Açılışa Bakan Mustafa Varank’ın yanı sıra Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, muhtarlar, siyasiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çocuklarımıza büyük katkı sağlayacak

Bilim Güngören’in 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanı ile birçok hizmete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bakan Varank, “Deneyap Teknoloji Atölyesi, Planetaryum ve Uzay Salonu, profesyonel ses kayıt stüdyosu ve farklı grafik tasarım imkanları bu hizmetlerden sadece birkaçı. Buradaki atölyelerde gençlerimiz; matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik, kodlama ve tasarım eğitimleri alacak. Ayrıca takım çalışması, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazanacak. Bu merkez, en büyük değerimiz olan evlatlarımıza ve çocuklarımıza çok büyük katkılar sağlayacak işlere imza atacak. Böyle bir vizyoner projeye katkı sağlamaktan çok mutlu ve gururluyuz. Buradan yetişecek evlatlarımız inşallah ülkemizin en başarılı elemanları olacak” dedi.

Öğrenciler atölyelere katılacak

Açılışta konuşan Güngören Belediye Başkanı Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de Bilim Güngören merkezinde bir yıl içerisinde ilçedeki bütün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kullanacağı programları hazırladıklarını, bu öğrencilerin gelip atölyelere katılacağını, Deneyap programına katılıp sınavla 2 yıl burada eğitim alabileceğini anlattı.

Planetaryum ile uzaya yolculuk başlıyor

Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı Planetaryum ve Uzay Gözlem Salonu öğrencilerin ufkunu yarınlara taşıyacak. Hafta sonu ise vatandaşa da hizmet verecek olan Bilim Güngören, ‘Yarının Dünyası’na bugünden pencere açıyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarını arıyoruz

Bilim Güngören, Deneyap atölyeleriyle keşfedilmeyi bekleyen yeteneklerin keşfedilmesine aracılık edecek. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim alan gençler, geleceğin teknoloji yıldızları arasında yer alabilecek. Yetenekli olan veya yeteneğinin farkında olmayan gençlerin keşfedilmesine imkan sağlayacak olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri arasında, matematik, teknoloji, havacılık ve uzay, tasarım ve doğa bilimleri ve astronomi bulunuyor.


#bilim
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#açılış
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Bilim Güngören kapılarını açtı
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