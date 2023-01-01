Bilim Güngören kapılarını açtı

Bilim Güngören’in 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanı ile birçok hizmete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bakan Varank, “Deneyap Teknoloji Atölyesi, Planetaryum ve Uzay Salonu, profesyonel ses kayıt stüdyosu ve farklı grafik tasarım imkanları bu hizmetlerden sadece birkaçı. Buradaki atölyelerde gençlerimiz; matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik, kodlama ve tasarım eğitimleri alacak. Ayrıca takım çalışması, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazanacak. Bu merkez, en büyük değerimiz olan evlatlarımıza ve çocuklarımıza çok büyük katkılar sağlayacak işlere imza atacak. Böyle bir vizyoner projeye katkı sağlamaktan çok mutlu ve gururluyuz. Buradan yetişecek evlatlarımız inşallah ülkemizin en başarılı elemanları olacak” dedi.