Bilirkişi çetesinin yeni marifeti

7 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında binayı taşıyan kolonun kesilmesinin depremde yıkıma yol açacak sorun yaratmadığı şeklinde rapor veren Prof. Dr. Turgay Coşgun ve Prof. Dr. Barış Sayın’ın bilirkişi olduğu başka bir dosyada akıl almaz bir skandal daha ortaya çıktı. Coşgun ve Sayın’ın hazırladığı dosyada, o sırada hapisteki bir bilirkişinin imzasının kullanıldığı anlaşıldı. Turgay Coşgun ve Barış Sayın tarafından hazırlanan rapor, cezaevinde tutuklu ve raporu görmemiş bilirkişi Metin Güray’ın ismi kullanılarak mahkemeye sunuldu.

Barış Sayın





KAMU GÜVENİNİ İSTİSMAR

Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen Haksız İşgal Davasının avukatları, 8 Ekim 2024 tarihinde UYAP sistemine giren 7 Ekim tarihli raporda elektronik imzası bulunan Metin Güray’ın o tarihte cezaevinde tutuklu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Turgay Coşgun ve Barış Sayın, 10 Ekim’de, Metin Güray’ın yerine, Durmuş Bülent Erkan’ın görevlendirilmesini sağladı. Ancak tutuklu bilirkişi Metin Güray’ın imzaladığı iddia edilen rapor UYAP kayıtlarına girdi. Yeni bilirkişi heyeti hazırladığı raporu 14 Ekim’de mahkemeye sundu. Fakat sunulan rapor öncekiyle noktasına, virgülüne kadar aynıydı. Yüzlerce dava dosyasında görüşüne başvurulan bu çetenin, bu dosyada olduğu gibi, istenildiği sayıda imzayı tamamlamak için ‘bilirkişi’ yetkisi verilmiş kişilerin ayakta imzasını alarak dosya oluşturdukları, kendilerine emanet edilen “kamu güvenini” istismar edip sermayeye dönüştürdükleri yolunda yoğun şikâyet var.

Turgay Coşgun





ÇETELEŞMİŞ BİLİRKİŞİLER VAR

Türkiye’de, trafik kazaları, arazi, tapu, kira, sigorta davaları da dâhil pek çok konuda başvurulan bilirkişi kurumunun, çeteleşmiş bilirkişilerin rüşvet, siyasi görüş ayrılığı ve dini inanç gibi nedenlerle yanlı rapor hazırlamaları yüzünden zarar gördüğü, raporların yüzde 80’inin yanlış, hatalı olduğu belirtildi. Son yıllarda bilirkişilerin hazırladığı raporların yoğun şekilde istinafa götürüldüğü, bilirkişilerin, yasak olmasına rağmen taraflarla konuşup menfaat temin

ettikleri ileri sürüldü.



