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İl sağlık müdürü soruşturma kapatamaz

İl sağlık müdürü soruşturma kapatamaz

Merve Safa Akıntürk
04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda vekillerin sorularını yanıtladı.

Memişoğlu, 2016 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan konusunda yürütülen bir soruşturmanın İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak kendisi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin, şunları söyledi: “17 Kasım 2016’da Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanına sunulan bilirkişi raporunda, mevcut kayıtlara göre yenidoğan döneminde yapılan tedavilerin bebeklere zarar verdiğine dair bir bulguya rastlanılmadığı ifade ediliyor. Müfettiş raporunda ise bebeklerin tedavilerden zarar görmedikleri anlaşıldığından herhangi bir işleme gerek olmadığı şeklinde bir kanaat belirtiliyor. 28 Kasım 2016 tarihinde de Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan onay alınarak soruşturma tamamlanıyor. Hal böyle iken, bu soruşturmanın, Ekim 2016’da il sağlık müdürlüğüne atanmam dolayısıyla kapatıldığını iddia etmek, en hafif tabirle vicdansızlıktır. Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen bir soruşturmanın, il müdürlüğü tarafından kapatılabileceğini düşünmek de olsa olsa cahilliktir.”






#Sağlık Bakanlığı
#Kemal Memişoğlu
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#il sağlık müdürlürlüğü

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