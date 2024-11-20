Hastanelere ‘baskın’ denetimler yapılacak

İstanbul’da ortaya çıkan çetenin ardından tüm Türkiye’nin ele alınacağını anlatan Koç, “Ülkemizde 400’den fazla yeni doğan ünitesi var. Bunlardaki yatak, kuvöz ve teknik altyapı düzenli olarak denetleniyor. Biz ise altyapının seviye 3 yoğun bakım ünitelerine uygunluğunun yanı sıra, buradaki insan gücünün çalışmaları, bebeklere verilen tedavilerin içeriği, yatma süresi, niçin yattığına ilişkin incelemeler yapacağız. Özel, kamu ve üniversite hastanelerine baskın şeklinde denetimler yapacağız. Bu denetimler raporlaştırılarak bakanlığa sunulacak. Bu süreçlerin ardından kurumların kapatılmasına varan tedbirler alınacak” diye konuştu. Koç, aileler ve hekimler arasındaki güven ortamının zedelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu. Memişoğlu, İstanbul’daki ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasına ilişkin, “Bizim için bu operasyonun adı, ‘Çürük Elma Operasyonu’, çetenin adı da ‘İnsanlıktan Nasibini Almamışlar Çetesi’dir. İdari denetimlere ilaveten bilim insanlarıyla kanıta dayalı tıp uygulamaları ve risk yönetimini ihtiva eden yeni bir denetim modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komis-yonu’yla başlattığımız bu sistemi, tüm branşlarda da uygulamaya alıyoruz” dedi. Yapılan denetimlere ilişkin konuşan Memişoğlu, sadece 2024 yılında 46 bin 160 olağan ve 7 bin 318 olağan dışı denetim gerçekleştirildiğini, bu denetimler neticesinde çok sayıda faaliyet durdurma, idari para cezası verildiğini, ayrıca suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Memişoğlu özel hastanelerini işleyişi, sağlık meslek mensuplarının serbest meslek icrası kuralları, sağlık yapıları ve sağlık araçlarına ilişkin düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.