Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Binali Yıldırım İstanbul seçimleri bağımsızlık mücadelesi demek
POLİTİKA İSTANBUL 23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİMİ

Binali Yıldırım Pendik'te vatandaşlara seslendi

Binali Yıldırım: İstanbul seçimleri 'bağımsızlık mücadelesi' demek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. İstanbul'daki seçimleri 'bağımsızlık mücadelesi' olarak niteleyen Yıldırım, "İstanbul'u hırsızlar yönetemez" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım.
Binali Yıldırım.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap ediyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli kardeşlerim, İstanbul seçimleri demek bağımsızlık mücadelesi demektir. Cumhur ittifakıyla ay yıldızlı bayrağımıza ve üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir.

Bu kez Binali Yıldırım'ın oyları çalınmayacak değil mi? İstanbul'u hırsızlar yönetemez.

Yarım kalan hesabı kapatıyor muyuz?

Bu şehirde Diyarbakır'dan fazla Kürt kardeşimiz var. Hiç kimse Kürt kardeşlerimizi kendi iradesin görmesin. Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Romanlar, Göçmenler... Her yerden bu şehre gelen ve buraları mesken tutan bütün kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır.

Geçen seçimde oy kullanamayanlar şunu bilsinler, kayda gerek yok. Gidip oylarını rahatlıkla kullanabilirler.

Tapu işlerini de imar işlerini de ne sorun varsa hepsini çözeceğiz. Hizmetlerimiz artarak devam edecek.

Yarım kalan hesabı yarın kapatıyor muyuz? Pazartesi hep birlikte iş başı yapıyor muyuz? Biz her şeyi yaparız, yeter ki bir olalım, iri olalım, birlikte olalım."

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