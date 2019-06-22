Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Binali Yıldırım Yarın İstanbulda yeni bir zafere imza atacağız
23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİMİ

Binali Yıldırım: Yarın İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da açıklamalarda bulundu. "Kürtler, terörle hayatını karartanlara oy vermez" diyen Yıldırım, "Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım.
Binali Yıldırım.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Herkes işi gücü bıraktı İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü de bunu bekliyor. Bir kaybetseler de işimize bakalım diye. Buradan onlara sesleniyorum 'yağma yok' Sivaslılar size izin vermez.

Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Türkiye'nin gençlerinden aldığı gücünü en iyi şekilde kullanacağız.

Petrolünüz biter, doğal gazınız biter ama genç nüfusun size kazandıracağa güç hiç bitmez."

Yeni bir zafereimza atacağız

Yeni bir zafere
imza atacağız

​Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini değerlendirdi.
Yargılanmamış

Yargılanmamış

​Kaşıkçı cinayetinin ele başı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı.
Dönüyorlar!

Dönüyorlar!

İstanbul'da oy kullanacak vatandaşların yolculuğu başladı.
200 bini aştı

200 bini aştı

​Türk kadınları mühendislik alanında atağa geçti.
Meteoroloji'den<br>sel uyarısı

Meteoroloji'den
sel uyarısı

Vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.
Taksit sayısı<br>18 aya çıktı

Taksit sayısı
18 aya çıktı

​Beyaz eşyadaki yönetmelik değişikliği yayımlandı.
Konutta<br>rekor kıran ilçe

Konutta
rekor kıran ilçe

​En yakın rakibi Pendik'i neredeyse üçe katladı.
Büyükçekmece'de<br>fabrika yangını

Büyükçekmece'de
fabrika yangını

​Yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.

Yüzbaşının<br>sır ölümü

Yüzbaşının
sır ölümü

​İki gündür kayıp olan yüzbaşının cesedi bulundu.
2,5 trilyon<br>dolarlık kayıp!

2,5 trilyon
dolarlık kayıp!

​Rusya Başbakanı korkunç rakamı açıkladı.
Yine biz yaparız

Yine biz yaparız

Yıldırım'dan yüzbinlerce İstanbulluya tapu müjdesi.
Haberlerle<br>proje adam

Haberlerle
proje adam

​Aday olmadan önce de manşetlerdeydi.
Biz ayrımcı değiliz

Biz ayrımcı değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar.
10 milyar dolar kazandırdı

10 milyar dolar kazandırdı

​​Türkiye ithal ettiği buğdayı işleyerek tekrar yurt dışına sattı.
'Liderlik' kavgası

'Liderlik' kavgası

Mektup, PKK ve HDP arasında yeni bir süreç başlatabilir.
Şampiyon <br>Anadolu Efes

Şampiyon
Anadolu Efes

F.Bahçe'yi yenerek 9 yıllık hasrete son verdiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.