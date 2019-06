Amatör kulüplere Yıldırım müjde

Karadeniz Vakfı’nda gerçekleştirilen Amatör Spor Kulüpleri ve Taban Birlikleri Buluşması’na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katıldı. Gecede konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım amatör sporun Türkiye’nin altyapısı olduğunu ve başarı için destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yıldırım, amatör spor kulüpleri ve sporcularla beraber olduklarını hatırlatarak, “Amatör spor Türkiye’nin geleceğidir, altyapımızın teminatıdır. Her anlamda altyapıyı güçlendirirsek sadece Türkiye çapında değil, 2002’de Kore’de göğsümüzü kabartan milli futbol takımımızın olduğu gibi birçok alanda başarıları yakalayabiliriz” dedi.

100 BİN TL DESTEK SÖZÜ

İstanbul’da 900’ün üzerinde amatör spor kulübü olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, “Amatör spor kulüpleri için çok ama çok önemli desteğimiz var. Amatör spor kulüpleri, ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyelerinin desteğini alıyor, birlikte çalışıyor. Ancak bunu biz yeterli görmüyoruz. O yüzden de size amatör spor kulüpleriyle ilgili bir müjdemi açıklıyorum; İstanbul’daki amatör spor kulüplerine belediye, sadece 10 bin lira destek veriyor, para değil, malzeme ve diğer destekler. Pazar günü yapılacak seçimde nasip olur bu şehrin belediye başkanı olursam, sizlerin desteğiyle belediye başkanlığını kazanırsam her amatör kulübümüze 100 bin lira tutarında destek vereceğim” diye konuştu.

MAHALLE MAÇLARI YAPILACAK

İstanbul’daki amatör kulüplerin geliştirilmesi gerektiğini aktaran Yıldırım, “Profesyonel kulüplerin durumu ortada, milyonlar oluk oluk akıyor. Günün sonunda başarı sınırlı. Yabancı futbolculara çok büyük kaynak aktarıyoruz. Halbuki bizim insanımız eğer azmederse başarır. Türk mucizesini amatör gençlerle kazanacağız. Son zamanlarda milli takımımız göğsümüzü kabartmaya başladı. Orada oynayan gençlerimiz kim, bu ülkenin öz evlatları oynuyor. Onun için başardık. Mahalle karşılaşmaları yapılacak, ilçe karşılaşmaları yapılacak ve ilçelerden sonra İstanbul Amatör Kulüpler Şampiyonası da yapılacak. Eleme usulü bu çalışmayı başlatacağız” dedi.

Daha çok spor salonu yapacaklarını da anlatan Yıldırım, şunları söyledi;

“Gençlerimiz için daha çok kamp alanı yapacağız. Daha fazla vesilelerle müsabakalar yapacağız. Hem spor yapacağız hem birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha çok güçlendireceğiz. Bunun için geliyoruz.”

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım, amatör spor kulüplerine vadettiği 100 bin TL'lik destek paketiyle yöneticilerin yüzünü güldürdü.



─ "Kurtuluş değil, uçuş olur."

─ "Bu para, amatör kulüplerin şahlanması demek."

─ "Diğer hizmetlerinden aldığından daha çok dua alacaktır." pic.twitter.com/va0lwC0YKM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Haziran 2019 Bakan Kasapoğlu: Spor camiası olarak minnettarız





Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul’a birçok eser kazandırdığını ve bundan sonra da yeni eserler kazandıracaklarını söyledi. Gecede konuşan Bakan Kasapoğlu, Binali Yıldırım’ın çalışmalarına değinerek “Sayın Başbakanım İstanbul’a bugüne kadar verdiğiniz eserler ve bundan sonra kazandıracağınız eserler adına, spor camiası adına minnettarız. Rabbim daima sizinle olsun diyoruz. Omuz omuza doğru insanlarla geleceğe yürüyelim” dedi. Binali Yıldırım’ın herkesin bildiği, Türkiye’nin her karışında emeği olan biri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu anlamda bugüne kadar taş üstüne taş koymamış, birtakım çelişkilerin, birtakım hesapların ürünü olan insanlarla Başbakanımızı kıyas etmemiz mümkün değil” diye konuştu.