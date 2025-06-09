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Bingöl'de 228 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 228 kök kenevir ele geçirildi

09:139/06/2025, Pazartesi
IHA
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Bingöl
Bingöl

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Genç ilçesinde 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 04 Haziran 2025 günü Genç ilçesi Bulgurluk Köyü kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 228 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır"
denildi.



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