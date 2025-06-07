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Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

13:077/06/2025, Saturday
DHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Genç-Diyarbakır kara yolu Yayla köyü mevkisinde meydana geldi. Azad G.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi. Araçta bulunan otomatik acil çağrı sisteminin devreye girmesiyle, bölgeye sağlık, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 5 yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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