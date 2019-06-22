Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem MİT ve Emniyetten ortak operasyon Yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
BİNGÖL

Bingöl'de MİT ve Emniyetten ortak operasyon

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Bingöl'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Norveç'te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Roger Carlsen, tutuklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyona polis özel harekat ekipleri de katıldı. Fotoğraf: Arşiv.
Operasyona polis özel harekat ekipleri de katıldı. Fotoğraf: Arşiv.

MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Norveç'te PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen'in Bingöl'de olduğu bilgisi edindi.

Yapılan incelemelerin ardından Carlsen'in Solhan ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi. 19 Haziran günü harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Roger Carlsen’i gözaltına alındı.

Önce emniyet sonra hapishane

Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Carlsen, dün sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Hollandalı gazeteci El Nusra bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildi
GÜNDEM
Hollandalı gazeteci El Nusra bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildi
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
MİT ve Emniyettenortak operasyon

MİT ve Emniyet'ten
ortak operasyon

​Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten kişi Bingöl'de yakalandı.
Uçan kale

Uçan kale

​Türkiye 8'inci uçağını da teslim aldı.
Türkiye ile<br>yeni bir süreç

Türkiye ile
yeni bir süreç

​IKBY Başkanı Barzani'den önemli açıklama...
70 kuruşa düştü

70 kuruşa düştü

​Havanın ısınmasıyla sebze-meyve fiyatları dip yaptı.
Yeni bir zafere<br>imza atacağız

Yeni bir zafere
imza atacağız

​Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini değerlendirdi.
Yargılanmamış

Yargılanmamış

​Kaşıkçı cinayetinin ele başı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı.
Dönüyorlar!

Dönüyorlar!

İstanbul'da oy kullanacak vatandaşların yolculuğu başladı.

200 bini aştı

200 bini aştı

​Türk kadınları mühendislik alanında atağa geçti.
Meteoroloji'den<br>sel uyarısı

Meteoroloji'den
sel uyarısı

Vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.
Taksit sayısı<br>18 aya çıktı

Taksit sayısı
18 aya çıktı

​Beyaz eşyadaki yönetmelik değişikliği yayımlandı.
Konutta<br>rekor kıran ilçe

Konutta
rekor kıran ilçe

​En yakın rakibi Pendik'i neredeyse üçe katladı.
Büyükçekmece'de<br>fabrika yangını

Büyükçekmece'de
fabrika yangını

​Yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.
Yüzbaşının<br>sır ölümü

Yüzbaşının
sır ölümü

​İki gündür kayıp olan yüzbaşının cesedi bulundu.
2,5 trilyon<br>dolarlık kayıp!

2,5 trilyon
dolarlık kayıp!

​Rusya Başbakanı korkunç rakamı açıkladı.
Yine biz yaparız

Yine biz yaparız

Yıldırım'dan yüzbinlerce İstanbulluya tapu müjdesi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.