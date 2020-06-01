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Binlerce paket kaçak sigara piyasaya sürülecekti: KOM ekipleri ele geçirdi

Eskişehir’de, polis ekipleri haksız kazancın engellenmesi amacıyla piyasaya sürülme çalışılan kaçak tütün ve mamullerini düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Operasyonda, 2 araç içerisinde binlerce paket sigara, çeşitli markalarda bandrolsüz tütün ve gümrük kaçağı çay elde edildi.

Haber Merkezi İHA
Kom, binlerce paket kaçak sigarayı ele geçirdi.
Kom, binlerce paket kaçak sigarayı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile yapılan çalışma başlatıldı.

Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, kaçak tütün ve mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda ekipler,

  • 2 farklı araçta yaptıkları aramada, 3 bin 550 paket olmak üzere toplam 710 bin dal makaron, 40 kilogram çeşitli markalarda bandrolsüz tütün ve 12 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

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  • Öte yandan operasyonda, 2 şahıs şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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