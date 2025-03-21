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Bir ilde daha 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı

Bir ilde daha 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı

15:3221/03/2025, Cuma
AA
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Manisa'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı.
Manisa'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı.

Manisa Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 21-25 Mart tarihlerinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı kaydedildi.

#Manisa
#Valilik
#Provokatif eylem

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