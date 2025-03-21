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Ankara ve İzmir'de 5 gün boyunca toplantı gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı

Ankara ve İzmir'de 5 gün boyunca toplantı gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı

12:1121/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
IHA
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Son günlerde yaşanan gösterilerdeki provokatif eylemlerin önüne geçebilmek için, İzmir'de 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması yasaklandı.
Son günlerde yaşanan gösterilerdeki provokatif eylemlerin önüne geçebilmek için, İzmir'de 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması yasaklandı.

Ankara ve İzmir Valiliklerinden yapılan açıklamada, 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

İzmir Valiliği, son günlerde yaşanan gösterilerdeki provokatif eylemlerin önüne geçebilmek için, bugünden geçerli 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması yasaklandığını belirtti. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

  • "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00'dan - 25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara'da da yasaklandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da, "İlimiz genelinde; kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'den, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır." denildi.

#İzmir
#Gösteri
#Provokatif eylem

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