Ankara ve İzmir'de 5 gün boyunca toplantı gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı

Ankara ve İzmir Valiliklerinden yapılan açıklamada, 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.
İzmir Valiliği, son günlerde yaşanan gösterilerdeki provokatif eylemlerin önüne geçebilmek için, bugünden geçerli 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması yasaklandığını belirtti. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
- "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00'dan - 25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ankara'da da yasaklandı
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da, "İlimiz genelinde; kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'den, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır." denildi.