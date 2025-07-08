Bir ilde daha ormanlara girişler yasaklandı

Yasaktan; görevli kamu personelleri, arıcılar, çobanlar, AVBİS sistemine kayıtlı ve izin verilen günlerde ava çıkan avcılar ile Milli Parklar Müdürlüğü'nün izin verdiği av turizmi organizasyonlarına katılanlar muaf tutuldu.

Öte yandan, girişlere açık tutulacak alanlar da belirlendi. Yasak kapsamı dışında kalan ve halkın girişine açık olacak alanlar ise şöyle sıralandı: