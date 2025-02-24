Bir küfürbaz da Konya'ya iade edildi

Tuzla Piyade Okulu’ndaki WhatsApp grubunda devlet büyüklerini alaya alıp milli ve manevi değerlere küfrettiği için TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili skandal bir mahkeme kararı daha geldi. Konya 3’üncü İdare Mahkemesi, grupta arkasında silah saklayan bir asker ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı fotoğrafla darbe tehdidinde bulunan, hükümeti vatandaşa binmekle suçlayan cuntacı teğmen İlkcan Tepe hakkındaki ihraç kararını kaldırdı. Bu kararla Teğmen Tepe, Kara Havacılık Okul Komutanlığı'ndaki görevine geri dönecek.

4 TEĞMEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürkçülük maskesiyle örgütlenip terör estiren cuntacı teğmenler bir kez daha gündemde. WhatsApp grubunda yaptığı paylaşımlar dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen teğmen İlkcan Tepe de Konya 3’üncü İdare Mahkemesi’nin verdiği kararla yeniden TSK’ya dönüyor. Tepe, WhatsApp grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’le yaptığı görüşmeye ilişkin bir fotoğrafa arkasında silah saklayan bir asker fotoğrafı ekleyerek darbe imasında bulunmuştu. Ayrıca Türkiye’nin ilk yerli aracı TOGG’u alaya almak için, elleri ve ayaklarına otomobil lastiği takılmış bir insan resmi paylaşarak hükümeti şu ifadelerle alaya almıştı: “İlk yerli otomobilimiz Vatandaş… Şimdilik sadece hükümet binebiliyor.”

PAYLAŞIMLAR SİYASİ DEĞİLMİŞ

İhraç kararını oy birliği ile iptal eden Konya 3’üncü İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tehdit edildiği, vatandaşın binek yerine konulduğu paylaşımlara verilen cezanın ağır olduğunu iddia etti. “Disiplin cezası vermeye yetkili olan organlar, mevzuata bağlı kalmakla birlikte, evrensel hukuk normlarından olan ölçülülüğün alt ilkeleri olan elverişlilik, gereklilik ve orantılılık unsurlarını da göz önünde bulundurmalıdır” denilen kararda, paylaşımların siyasi olmadığı savunuldu.

ASKER CİDDİYETİYLE BAĞDAŞMAZ AMA

Kararda hem paylaşımların “askeri ciddiyetle bağdaşmadığı” belirtildi, hem de cezanın ölçüsüz olduğu iddia edildi: “Söz konusu paylaşımların, siyasi bir amaçla yapıldığını destekleyen somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, söz konusu paylaşımların devamında davacı tarafından siyasi içerikli herhangi bir yorum ve ifadeye yer verilmediği, anılan fiille uygulanan ceza arasında ölçülülük bulunmadığı ve bu haliyle de disiplin hukukundaki ölçülülük ilkesine aykırı davranıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”







