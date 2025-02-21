Mahkeme küfürbaz cuntacıyı korudu

Erzurum 1. İdare Mahkemesi, Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürkçülük maskeli cuntacıların WhatsApp grubunda Necmettin Erbakan’ın ailesine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfreden Teğmen Serdar Çakalcı hakkında verilen ihraç kararını kaldırdı. Devlet büyüklerine küfrün yolunu açan mahkeme skandal gerekçelere sığındı.





4 TEĞMEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürkçülük maskesiyle örgütlenen cuntacı teğmenler, 10 Kasım 2023’teki anma töreninde dağıtılan Atatürk resmini iğnesi olmadığı için takamayan silah arkadaşlarını taciz etmiş, ilerleyen günlerde de koğuşlarını basıp darbetti. Cuntacıların kurdukları WhatsApp gruplarında da namaz kılan subayları fişledikleri, devlet büyüklerine tarikatlara ve cemaatlere galiz küfürler ettikleri ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda Atatürk düşmanı diye fişledikleri teğmenleri darp eden Bekir Yıldırım, Recep Ayar, Özgür Sığırcı ve Taner Macit TSK’dan ihraç edildi.





“ERBAKAN AİLESİNİ CARİYE GÖNDERSİN”

4 cuntacının ihracının ardından WhatsApp grubundaki skandal yazışmalarla ilgili incelemede de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın ailesine küfreden Teğmen Serdar Çakalcı’nın da TSK’dan ihraç edildiği ortaya çıktı. WhatsApp grubunda Ümit Özdağ’a yakınlığı ile bilinen bir internet sitesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağcılar temaslarına ilişkin haberini alıntılayan Serdar Çakalcı, “Reis torbacılara para dağıtıyor a... Reis yaşlanmış... Biliyoruz yoruldun reis ama bırakma bu ümmeti çobansız” ifadelerini kullanmıştı. Serdar Çakalcı, bir başka mesajında ise merhum Necmettin Erbakan ve ailesini hedef almıştı. Grupta bir teğmenin, “Erbakan davası uğruna 1 yıl Gazze’de kalsın” ifadelerine Serdar Çakalcı şu çirkin yorumu yapmıştı: “Erbakan’ın anası ve karısı bir yıl boyunca TSK unsurlarına cariyelik yapsın.”





BAŞKOMUTANA HAKARET DİSİPLİNSİZLİK DEĞİLMİŞ

Ancak Serdar Çakalcı hakkında 13 Şubat’ta skandal bir gelişme yaşandı. Erzurum 1. İdare Mahkemesi, Çakalcı hakkında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararını iptal etti. Oy birliği ile karar alan mahkeme, skandal gerekçelere sığındı. Aynı zamanda Başkomutan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullanılan alaycı ifadeler ile Necmettin Erbakan’ın ailesine edilen küfrün ‘hizmete engel’ bir disiplinsizlik olmadığı, TSK’nın itibarına zarar verecek bir disiplinsizlik teşkil etmediği öne sürüldü.





MAHKEME SİYASİ AMAÇ BULAMAMIŞ

Paylaşımların arkadaşlar arasındaki kapalı bir grupta yapıldığını, siyasi amaçlı paylaşım olduğunu ortaya koyacak delil olmadığını iddia eden mahkeme, kararda şu ifadelere yer verildi: “Disiplin hukukunda yer alan ‘tipiklik’ şartının somut olayda gerçekleşmediği anlaşıldığından, davacının anılan madde uyarınca cezalandırılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır.”



