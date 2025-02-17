TMSF’den kayyum açıklaması: Mahkeme kararı olmadan adım atılamaz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), son günlerde belli bir çevre tarafından köpürtülen, TMSF’nin genişletilen yetkileriyle mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağı iddiaları üzerine internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, mahkeme kararı olmadan, TMSF’nin bir şirkete kayyım olarak görevlendirilemeyeceği belirtildi. TMSF’nin duyurusunda, “Resmi Gazete’de 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen yeni yasal düzenlemeye göre, TMSF’nin Ceza Muhakemeleri Kanunun (CMK) 133. maddesine göre kayyım olarak atanması durumunda, Bankacılık Kanunu’nda var olan yetkilerini kullanması mümkün hale gelmiştir” denildi. Şirketlere kayyım atanmasının yeni bir düzenleme olmadığının altı çizilirken, CMK’ya göre ‘kuvvetli şüphe’ bulunması durumunda kanunlar çerçevesinde şirketlere kayyım atanabileceği belirtildi.

DÜZENLEME SUÇTAN KAYNAKLI GELİRLERİ KAPSIYOR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Kanun değişikliği ile TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu’nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir. İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanması söz konusu olmadığı gibi TMSF’nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanması mümkün değildir.”

GÖRÜLMEMİŞ YENİ YETKİLER VERİLMEDİ

TMSF’nin açıklamasında, kanunda TMSF’ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmediği vurgulandı. Son düzenlemeyle TMSF’nin görevlendirildiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için Bankacılık Kanunu’nun tanımladığı, halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan sağlayacak 5 yıl süreli bir düzenleme yapıldığının altı çizildi.







