FETÖ’nün emniyet imamı olduğu öne sürülen ve “örgüt kurucusu ve yöneticisi olma” suçlamasıyla hakkında 22 buçuk yıl hapsi istenen KÖZ lakaplı Kemalettin Özdemir için 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında Özdemir, esas hakkında mütalaaya karşı kısa bir savunma yaptı.
2010'dan beri bu yapıyla mücadele ettiğini belirten Özdemir, devlet katında kimlerle ne görüştüğünü açıklamak için gizli oturum yapılmasını istedi.
Özdemir, "Aylarca Hilton Oteli'nin 5. katında benden alınan bilgiler kaydedildi" dedi. Duruşmada söz alan Özdemir'in avukatı da verilecek bir cezanın bütün FETÖ dosyalarına zarar vereceğini söyledi.
Mahkeme Başkanı, Özdemir'e son sözünü sorduktan sonra 15 dakikalık aranın ardından kararını açıkladı.