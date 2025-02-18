Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında Özdemir, esas hakkında mütalaaya karşı kısa bir savunma yaptı.

2010'dan beri bu yapıyla mücadele ettiğini belirten Özdemir, devlet katında kimlerle ne görüştüğünü açıklamak için gizli oturum yapılmasını istedi.