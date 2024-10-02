Bir olmak şimdi daha önemli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yasama yılı açılışı dolayısıyla resepsiyon verdi. Resepsiyonda yumuşama rüzgârları esti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile tokalaşmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Dünyada barış isterken ülkemizde de barışı sağlamak lazım" dedi. Özgür Özel'le Genel Kurul'da tokalaşmasına ilişkin olarak da, "Gayet memnun kaldım. Ayrılık gayrılık olmaması lazım " dedi. Bahçeli, resepsiyonda Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile tokalaştı. Özel ile kısa süre sohbet etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise gazeteciler ile sohbetinde, TBMM Genel Kurulu'nu İsrail gündemiyle kapalı oturuma çağıracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehdidini ciddiye aldıklarını ifade eden Özel, "Erdoğan İsrail Türkiye'ye saldıracak diyorsa bir kapalı oturuma ihtiyaç vardır gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler biz de soracağız" dedi.