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Bir olmak şimdi daha önemli

Bir olmak şimdi daha önemli

04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Coğrafyadaki çatışmalar nedeniyle birlik çağrısı yapan Kurtulmuş, “Türkiye’nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu aşikardır” dedi.

TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Konuşmasında coğrafyadaki çatışmalar nedeniyle birlik çağrısı yapan Kurtulmuş, “Bulunduğumuz coğrafyada şirazesi kaçmış İsrail'in saldırgan tutumlarının devam ettiği bir ortamda, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu aşikardır” dedi. Sözde dini itikat sonucu Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı kontrolü altına almak isteyen gözü dönmüş İsrail'in hiç şüphesiz hedefinde bulunan ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Filistin davası artık sadece Filistinlilerin davası olmanın çok ötesinde, bütün bölge halklarının, vicdan ve insaf sahibi bütün insanlığın ortak davası haline gelmiştir” diye konuştu.

Yeni yasama döneminde Meclis'e büyük sorumluluklar düştüğünü de ifade eden
Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni Anayasa çalışmalarıyla demokrat, katılımcı, kuşatıcı, özgürlükçü ve güçler ayrımını esas alan yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak mümkün olacaktır. Yine aynı şekilde çağdaş bir içtüzüğün yapılabilmesi için de siyasi partiler olarak bir araya geleceğiz.”


Resepsiyonda yumuşama rüzgarları

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yasama yılı açılışı dolayısıyla resepsiyon verdi. Resepsiyonda yumuşama rüzgârları esti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile tokalaşmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Dünyada barış isterken ülkemizde de barışı sağlamak lazım" dedi. Özgür Özel'le Genel Kurul'da tokalaşmasına ilişkin olarak da, "Gayet memnun kaldım. Ayrılık gayrılık olmaması lazım " dedi. Bahçeli, resepsiyonda Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile tokalaştı. Özel ile kısa süre sohbet etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise gazeteciler ile sohbetinde, TBMM Genel Kurulu'nu İsrail gündemiyle kapalı oturuma çağıracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehdidini ciddiye aldıklarını ifade eden Özel, "Erdoğan İsrail Türkiye'ye saldıracak diyorsa bir kapalı oturuma ihtiyaç vardır gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler biz de soracağız" dedi.




#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#Siyaset
#Politika

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