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ANKARA

Bir terörist daha teslim oldu

PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Bir terörist daha teslim oldu
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 1995'te terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi.

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