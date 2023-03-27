Bir yıl içinde ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Amacımız, bir yıl içinde altyapısıyla, tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır.” dedi. İftarını, Büyükçekmece’de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda konaklayan depremzedelerle açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada devletin tüm kurumlarının, imkanlarını ve personelini deprem bölgesinde görevlendirdiğini söyledi.

ŞEHİRLERİNİZE SAHİP ÇIKIN

Milletin de sivil toplum kuruluşlarıyla ve bireysel inisiyatifleriyle ilk günden beri depremzede vatandaşların yanında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Buna rağmen felaketin etkilediği alanın genişliği, nüfusun çokluğu, iklim şartları gibi sebeplerle elbette birtakım eksikler, sıkıntılar yaşanmıştır. Kısa bir sürede bunların da telafisi zaten yapılmıştır. Kahramanmaraş’ı, Hatay’ı, inşallah yarın da Adıyaman’ı, Malatya’yı, Gaziantep’i ve depremde zarar gören diğer tüm şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum.”

GERİ DÖNÜŞLER SÜRATLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan vesilesiyle ziyaret ettikleri şehirlerde de kalıcı konutların temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti: “Kullanılamayacak hale gelen evler ve artçı sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk sebebiyle başka yerlere giden milyonlarca vatandaşımız var. Vatandaşlarımızın bir kısmı da burada olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında kalıyor. Ayrıca otellerde, kamu misafirhanelerinde, evlerde kalan vatandaşlarımız bulunuyor. Bunların da bir an önce geri dönerek yuvalarına, işlerine, hayatlarına yeniden kavuşmalarını hedefliyoruz. Sanayi kuruluşlarının üretime başlamasıyla geçici ticaret merkezlerinin ve sağlam dükkanların açılmasıyla tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşlerin süratleneceğine inanıyorum.”

Kritik bir tercihin arifesindeyiz

Dağıttıkları çadırlarla kurdukları konteyner kentlerle, inşa ettikleri prefabrik yapılarla geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, hasarsız binalarda zaten oturulabildiğini, az hasarlı binaların da küçük tadilatların ardından kullanılabildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı konutların devreye girmeye başlamasıyla bu şehirlerin önünde yepyeni bir dönem başlatacaklarını dile getirdi. Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz, ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz için kritik bir tercihin arifesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin, bu defa da desteğiyle yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılelma paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Erdoğan burada Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.







