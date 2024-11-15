Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Türkiye ile ekonomiden siyasete yakın ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Ekonomi, enerji, siyasi ve askeri alanda birçok ortak çıkarımız var” dedi. Cubeyr, Bakü'deki BM İklim Değişikliği Konferansı'nda soruları yanıtladı. Türkiye ile S. Arabistan'ın özellikle son dönemde iş birliğini geliştirdiğini anlatan Cubeyr, "S. Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişki, harika bir ilişkidir. Kapsamlı ve son derece derindir” diye konuştu.