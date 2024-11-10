Katar müzakereden çekildi mi?

Uluslar arası basın İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar'ın müzakerelerden çekildiğini iddia etti. Katar'ın "Taraflar müzakererelere iyi niyetle yaklaşmadığı sürece arabuluculuğa dönmeyeceğiz" dediği öne sürüldü. Reuters ve AFP haber ajanslarına konuşan Katarlı üst düzey kaynaklar, Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin "artık amacına hizmet etmediği" sonucuna vardığını da sözlerine ekledi. Katarlı bir yetkili, Katar'ın kararını Hamas, İsrail ve ABD yönetimine bildirdiğini sözlerine ekledi. Yine Reuters, CNN ve Financial Times’ın iddiasına göre, Katar yönetimi, Biden yönetiminin baskısı sonucunda Hamas'tan Doha'daki siyasi ofisini kapatmasını ve ülkeyi terk etmesini istedi. Haberlerde Hamas'ın kendine yer aradığı ve alternatifler arasında Türkiye'nin yanı sıra İran'ın da yer aldığı yazıldı.





KATAR: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

İddialara cevap Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari’den geldi. Son müzakerelerde, anlaşma sağlanmaması durumunda arabuluculuğun geçici olarak durdurulacağını taraflara bildirdiklerini belirten Ensari, çatışmanın sona ermesi ve sivil acıların hafifletilmesi için arabuluculuk çabalarına yeniden başlayacaklarını söyledi. Ensari ayrıca Doha'daki Hamas siyasi ofisi ile ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, Katar'daki ofisin amacının, ilgili taraflar arasında bir iletişim kanalı olarak görev yapmak olduğunu belirtti. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Âl-i Sâni, geçtiğimiz nisan ayında da benzeri iddiaların dolaştırılmasının ardından yaptığı açıklamada, Hamas'tan böyle bir talepte bulunmadıklarını söylemişti.





HAMAS'TAN YALANLAMA

CNN'in Arapça servisine açıklamalarda bulunan Hamas yetkilileri de iddiaların tamamen yalan olduğunu ve Katar tarafından kendilerine böyle bir talebin ulaşmadığını söyledi. Yayınlanan haberleri "Biden yönetiminin, esir takası anlaşması için kendilerine yönelik sürdürdüğü baskılardan ibaret olduğunu" belirten Hamas yetkilisi, "Bu tür iddialar, daha önce de defalarca dolaştırıldı. İddialar, tamamen gerçeklikten uzak ve baskı kurmayı hedefleyen iddialardır" ifadelerini kullandı.











