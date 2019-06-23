Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis Tatvan kırsalında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca bugün düzenlenen hava destekli operasyonda, 3️⃣ terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis Tatvan kırsalında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca bugün düzenlenen hava destekli operasyonda, 3️⃣ terörist etkisiz hale getirildi.