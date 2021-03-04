Gündem Bitliste askeri helikopter düştü Siyasilerden 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı
BİTLİS

Bitlis'te askeri helikopter düştü: Siyasilerden 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı

Bingöl'den kalkan askeri helikopter Bitlis'te kaza kırıma uğradı. Elim olayda 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Kaza sonrası birçok siyasi isim başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Askeri helikopter Bitlis'te kaza kırıma uğradı.
Askeri helikopter Bitlis'te kaza kırıma uğradı.

Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile 14.25'te irtibatın kesildiğini ve arama kurtarma çalışmaları sonucu kırıma uğradığının tespit edildiğini açıkladı.

11 askerimiz şehit 2 askerimiz yaralı

Elim kaza sonucu helikopterde bulunan 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralandığı ifade edildi.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit
GÜNDEM
Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit

Siyasilerden başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, “Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, keder-dide ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı dört askerimize acil şifalar diliyorum. Acımız büyük. Başımız sağ olsun” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bingöl'den Tatvan'a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz." dedi.

9 şehidimizin olduğu kazaya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, “Bitlis'ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, “Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tatvan’da askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
OYNAT 00:52
Tatvan’da askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki silah arkadaşlarımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir' ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ise elim kazada, Elazığ 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olduğunu duyurdu. Ağar, "Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’a ve şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’ın Bitlis Tatvan mevkinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olduğunu büyük üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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