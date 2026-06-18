Bitlis'te 'şok arananlar' uygulaması: Bir gözaltı

İlçe genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamada, asayiş olaylarının önlenmesi, aranan şahısların tespit edilmesi ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Denetimlere 14 ekip ve 72 personel katıldı. Uygulama kapsamında 229 araç ve 1.105 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 11 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligatlar yapılırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 5 araca toplam 12 bin 74 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca, 6136 Sayılı Kanun kapsamında kelebek bıçak taşıdığı tespit edilen bir şahıs hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan bir kişi ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için polis merkezine teslim edildi.