Bitlis'te 'şok arananlar' uygulaması: Bir gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Şok Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında ilçe genelinde geniş çaplı denetimler yapıldı. 14 ekip ve 72 personelin katıldığı uygulamada 229 araç ile bin 105 kişi kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı. Denetimlerde 11 yoklama kaçağına tebligat yapılırken, trafik kurallarını ihlal eden 5 araca toplam 12 bin 74 lira idari para cezası kesildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede gerçekleştirilen "Şok Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında geniş çaplı denetimler yapıldı.
11 yoklama kaçağı tespit edildi
İlçe genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamada, asayiş olaylarının önlenmesi, aranan şahısların tespit edilmesi ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Denetimlere 14 ekip ve 72 personel katıldı. Uygulama kapsamında 229 araç ve 1.105 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 11 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligatlar yapılırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 5 araca toplam 12 bin 74 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca, 6136 Sayılı Kanun kapsamında kelebek bıçak taşıdığı tespit edilen bir şahıs hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan bir kişi ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için polis merkezine teslim edildi.
"Denetimler kararlılıkla sürdürülecek"
Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.