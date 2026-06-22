Bitlis'in gizli cenneti: 300 yıllık taş evler görenleri büyülüyor

Hizan ilçesindeki Uzuntaş ve Hacı Mehmet köyleri, son yıllarda bölgenin önemli turizm destinasyonlarından oldu. Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip taş evleri, dar sokakları ve özgün mimarisiyle dikkat çeken köyler, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.