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Bitlis'in gizli cenneti: 300 yıllık taş evler görenleri büyülüyor

Bitlis'in gizli cenneti: 300 yıllık taş evler görenleri büyülüyor

11:1022/06/2026, Pazartesi
DHA
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Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş ve Hacı Mehmet köylerindeki yaklaşık 300 yıllık taş evler, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Derin vadilerin yamaçlarına kurulan tarihi yerleşimler, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Hizan ilçesindeki Uzuntaş ve Hacı Mehmet köyleri, son yıllarda bölgenin önemli turizm destinasyonlarından oldu. Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip taş evleri, dar sokakları ve özgün mimarisiyle dikkat çeken köyler, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. 

Tarihi yapılar ve çevresindeki doğal güzellikler, ziyaretçilere güzel görüntüler sunuyor. Yamaçlara kurulu taş evlerin görüntüsü, özellikle doğa ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, tarihi atmosfer eşliğinde fotoğraf çekip, bu eşsiz anları ölümsüzleştiriyor. 

"GAYDA BARAJI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ"


Hizan’ın önemli doğal değerlerinden olan Gayda Barajı da havadan görüntülendi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait baraj ve çevresini saran doğa, dronla kaydedildi. Görüntülerde, barajın doğal çevreyle uyumu ve bölgenin görsel zenginliği gözler önüne serildi.

Tarihi taş evleri, doğal yaşam alanları, dereleri ve eşsiz manzaralarıyla Hizan, Bitlis’in keşfedilmeyi bekleyen önemli turizm merkezlerinden olma özelliği taşıyor. Bölge, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini topluyor.  

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