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BİTLİS

Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırdığı iki çocuk kuduz oldu: Hayvanlara kuduz aşısı yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk, kuduz teşhisiyle Ankara’ya sevk edilmişti. Çocukların tedavileri devam ederken, ekipler, ilçe merkezi ve köydeki hayvanlara kuduz aşısı yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Bitliste sokak köpeklerinin ısırdığı iki çocuk kuduz oldu: Hayvanlara kuduz aşısı yapıldı​
Sokak köpeklerinin ısırdığı çocuklar kuduz oldu.

Göldüzü köyünde yaşayan Polat Ergün (10) ve Mustafa Erçetin (12), bir hafta önce sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından doktorların kuduz teşhisi koymasıyla dün Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'ne sevk edildi.

Çocuklardan Erçetin'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Ergün'ün ise iyi olduğu belirtildi.

SOKAK KÖPEKLERİ VE KEDİLERE KUDUZ AŞISI YAPILDI

Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belediye personelleri ile ilçe merkezi ve köydeki sokak köpekleri ve kedilere kuduz aşısı yaptı.

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu
FOTOĞRAF 13
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Olay, Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı.
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Köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı.
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Öğretmeninin verdiği ödevi yapmak için kalem almaya gittiği market çıkışında dehşetti yaşadı.
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Kalem aldıktan sonra marketten çıkan 12 yaşındaki U.Ö., yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı.
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Çok sayıda köpeği saldırı an ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yüzünden, boynundan, kulağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan U.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor.
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Hastanede çocuklarının yanı başında bekleyen anne ve baba yaşadıkları korkuyu anlattı.
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“Çok zor durumdayız”Çocuğun babası Musa Öz, hastanede çocuklarının uğradığı saldırıdan sebebiyle zor durumda olduklarını belirterek, “Köpeklerin saldırmasından dolayı çocuğumuzun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Gerekli yetkili birimlerin ve makamların bunun için ne gerekiyorsa yapılmasının istiyoruz. Şuan zor durumdayız. Ellimizden bir şey gelmediği için bekliyoruz. 4-5 saattir burada bekliyoruz. Doktorların müdahalesini bekliyoruz” dedi.
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“Kanlar için yatıyordu”Anne Fatma Öz ise çocuğunun ödevini yapmak için markette kalem almaya gittiğini ifade ederek, “Oğlumun ödevi olduğundan dolayı kalem almak için markette gitti. Daha sonra gelmediği için merak ettik. Komşumuz bize çocuğunuza köpekler saldırdı dedi.
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Gittiğimizde çocuk kanlar içinde yatıyordu. Boynunda ciddi hasarlar olduğu için ambulansta kucağıma, göğsüme verdiler. Çocuğumla hastaneye kadar öyle geldik. Çocuğumu o halde görünce çok üzüldüm, ağladım. Allah kimsenin başına vermesin.
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Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Geçen yıl aynı köpekler bana da saldırdı” ifadelerini kullandı.
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Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu
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