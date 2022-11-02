Bitlis'te kuduz paniği: Ekipler harekete geçti

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ekim'de ilçeye bağlı Göldüzü köyünden kuduz şüpheli olarak hastaneye başvuran M.E'nin, fiziki muayenesinde yaklaşık 1 ay önce kuduz şüpheli sahipsiz köpek tarafından ısırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Hastanın 20 Ekim'de Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kişinin Hacettepe Üniversitesi'nde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. B.Ü, 31 Ekim'de Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden taburcu edilmiştir. P.E. ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olup genel durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E'nin, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir."

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ŞÜPHELİ TEMASLI VAKALAR VAR

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 26 Ekim'de toplanarak bazı kararlar aldığı belirtilen açıklamada, "27 Ekim'de ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde toplam 19 okulda bin 960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan 12 vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28 Ekim'de ilçe merkezindeki 5 lisede bin 163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verilmiş ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulanmıştır. 24-31 Ekim tarihleri arasında 'İZCİ' sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka, ısırılanların şüpheli temaslı olduğu vakalardır." ifadelerine yer verildi.

SOKAK KÖPEKLERİ VE KEDİLERE KUDUZ AŞISI YAPILDI

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ilçede kuduz pozitif saptanmış bir hayvanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: "31 Ekim'de 2 vatandaş kuduz aşısı için Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne başvurmuştur. Bu kişiler aranmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bağışıklama ve koruma amaçlı aşılamaya alınan tüm kişilerin takibi ilçe hastanemiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce yapılmaktadır."

Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belediye personelleri ile ilçe merkezi ve köydeki sokak köpekleri ve kedilere kuduz aşısı yaptı.

FOTOĞRAF 13 Olay, Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı. Köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı. Öğretmeninin verdiği ödevi yapmak için kalem almaya gittiği market çıkışında dehşetti yaşadı. Kalem aldıktan sonra marketten çıkan 12 yaşındaki U.Ö., yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı. Çok sayıda köpeği saldırı an ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzünden, boynundan, kulağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan U.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor. Hastanede çocuklarının yanı başında bekleyen anne ve baba yaşadıkları korkuyu anlattı. “Çok zor durumdayız”Çocuğun babası Musa Öz, hastanede çocuklarının uğradığı saldırıdan sebebiyle zor durumda olduklarını belirterek, “Köpeklerin saldırmasından dolayı çocuğumuzun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Gerekli yetkili birimlerin ve makamların bunun için ne gerekiyorsa yapılmasının istiyoruz. Şuan zor durumdayız. Ellimizden bir şey gelmediği için bekliyoruz. 4-5 saattir burada bekliyoruz. Doktorların müdahalesini bekliyoruz” dedi. “Kanlar için yatıyordu”Anne Fatma Öz ise çocuğunun ödevini yapmak için markette kalem almaya gittiğini ifade ederek, “Oğlumun ödevi olduğundan dolayı kalem almak için markette gitti. Daha sonra gelmediği için merak ettik. Komşumuz bize çocuğunuza köpekler saldırdı dedi. Gittiğimizde çocuk kanlar içinde yatıyordu. Boynunda ciddi hasarlar olduğu için ambulansta kucağıma, göğsüme verdiler. Çocuğumla hastaneye kadar öyle geldik. Çocuğumu o halde görünce çok üzüldüm, ağladım. Allah kimsenin başına vermesin. Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Geçen yıl aynı köpekler bana da saldırdı” ifadelerini kullandı. Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu Edirne'de sahipsiz sokak köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun ailesi hastanede oğullarının yaşadığı korkuyu anlattı.

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OYNAT 00:33 Başıboş sokak köpekleri 3 gün arayla sokakta oynayan küçük kardeşleri ısırdı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir sokak köpeği önce Mustafa Kerem Ergül'ü (9) kalçasından, 3 gün sonra da kız kardeşi Cennet Ergül'ü (6) sırtından ısırdı. İki kardeşi mahalledeki bir restoran işletmecisi kurtarırken, o anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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