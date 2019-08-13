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BİTLİS

Bitlis'teki operasyonda öldürülen 2 terörist gri listeden çıktı

Gri listedeki 2 terörist öldürüldü

Bitlis’te öldürülen 4 teröristten 2’sinin gri listede yer alan Özgür Ruh kod adlı Eyyüp Çeçan ve Agit Yaman kod adlı Mustafa Yaman olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyona katılan askerler. Fotoğraf: Arşiv.
Operasyona katılan askerler. Fotoğraf: Arşiv.

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, gri listede yer alan "Özgür Ruh" kod adlı Eyyüp Çeçan ile "Agit Yaman" kod adlı Mustafa Yaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, 300'er bin lira ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Özgür Ruh" kod adlı Eyyüp Çeçan ile "Agit Yaman" kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edildi.

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