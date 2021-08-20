Gündem Biz şanslıydık
İSTANBUL

Biz şanslıydık

A400M tipi nakliye uçağıyla Pakistan’a nakledilen 273 Türk vatandaşı dün THY uçağıyla İstanbul’a ulaştı. Kabil’de işletme sahibi olan Rafet Gürbüz, hiçbir Türk vatandaşının orada mağdur olmadığını anlatarak “Şanslı ülke insanlarından biriyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Biz şanslıydık ​
273 Türk vatandaşı Türk Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçağıyla İstanbul’a getirildi.

Kabil’den, uçan kale olarak nitelendirilen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçağıyla Pakistan’a ulaşan 273 Türk vatandaşı, THY’nin seferiyle buradan İstanbul’a getirildi. Kabil’de işletme sahibi Rafet Gürbüz, hiçbir Türk vatandaşının orada mağdur olmadığını anlatarak “Güçlü ülkenin güçlü insanlarını sistem kendiliğinden hissettiriyor. Şanslı ülke insanlarından biriyiz” diye konuştu.

Havaalanında trajedi: Taliban ile ABD arasında sıkıştılar
DÜNYA
Havaalanında trajedi: Taliban ile ABD arasında sıkıştılar

Her savunması ayrı bir kriz: Kaossuz olmazmış
DÜNYA
Her savunması ayrı bir kriz: Kaossuz olmazmış
  • Anestezi uzmanı Mert Yamaç ise Kabil’de havalimanına ulaştıktan sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getirerek “Havalimanında Türk askerleri direkt bizi karşıladı. Allah razı olsun onlardan” dedi. Kabil’de durumun karışık olduğuna dikkati çeken Yamaç, “Bütün yönetim Taliban’ın eline geçti. Devlet büyükleri yok, memurlar yok. Bütün çarşı ve dükkanlar kapalı. Bütün Afganistan’da kaos var” dedi.
Abone Ol Google News
Doğan ve Bir cezaevinde

Doğan ve Bir cezaevinde

​Mahkum olan 14 emekli generalin rütbeleri de sökülecek.
Evet hudut namustur

Evet hudut namustur

​Yeni mi aklınıza geldi?
Aşı olmayana test şartı

Aşı olmayana test şartı

​Okulların açılmasına sayılı günler kala koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçiliyor.
Biz şanslıydık

Biz şanslıydık

​Pakistan'a nakledilen 273 Türk vatandaşı dün THY uçağıyla İstanbul'a ulaştı.
Havaalanında trajedi

Havaalanında trajedi

​Taliban ile ABD arasında sıkıştılar.
İslam dünyası yalnız bıraktı

İslam dünyası yalnız bıraktı

​Afganistan'da yaşanan olaylar sonrası sessizlik hakim.

Kaossuz olmazmış

Kaossuz olmazmış

​Her savunması ayrı bir kriz.
Sahte hesaplara <br>hesap sorulacak

Sahte hesaplara
hesap sorulacak

“Dezenformasyonla mücadele yasası” taslağının hazırlıkları sürüyor.
Zafer anıtında yol göründü

Zafer anıtında yol göründü

​1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolları belirginleşmeye başladı.

Kayıpları Kağanlar arıyor

Kayıpları Kağanlar arıyor

Yaralar sarılırken, bir yandan da aramalar devam ediyor.
Çocuklarda din <br>ve ahlak eğitimi

Çocuklarda din
ve ahlak eğitimi

​Ailenin en önemli görevi rol model olmak.
Batman vakada birinci

Batman vakada birinci

​Bakan Koca, il bazında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının haritasını paylaştı.
Fenerbahçe'nin yeni prensi

Fenerbahçe'nin yeni prensi

​20 yaşındaki Muhammet tur kapısını araladı.
Roma'yı yıkamadık

Roma'yı yıkamadık

​Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Roma'ya 2-1 yenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.