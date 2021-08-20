Biz şanslıydık ​

Kabil’den, uçan kale olarak nitelendirilen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçağıyla Pakistan’a ulaşan 273 Türk vatandaşı, THY’nin seferiyle buradan İstanbul’a getirildi. Kabil’de işletme sahibi Rafet Gürbüz, hiçbir Türk vatandaşının orada mağdur olmadığını anlatarak “Güçlü ülkenin güçlü insanlarını sistem kendiliğinden hissettiriyor. Şanslı ülke insanlarından biriyiz” diye konuştu.
- Anestezi uzmanı Mert Yamaç ise Kabil’de havalimanına ulaştıktan sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getirerek “Havalimanında Türk askerleri direkt bizi karşıladı. Allah razı olsun onlardan” dedi. Kabil’de durumun karışık olduğuna dikkati çeken Yamaç, “Bütün yönetim Taliban’ın eline geçti. Devlet büyükleri yok, memurlar yok. Bütün çarşı ve dükkanlar kapalı. Bütün Afganistan’da kaos var” dedi.