Bizimle mücadele edecek olan iki kere düşünsün: AK Parti’nin 5,5 milyon kadın üyesi var

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Hayatın her alanındaki başarılarını adeta şapka çıkartarak takip ettiğimiz kadınlarımızla her buluşmamızda ülkemizin bu büyük hazinesini geç harekete geçirmiş olmasından dolayı da hayıflanıyoruz. Gerçekten biz hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımları hele hele girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en iyi şekilde kullanabildikleri hem de emekleri ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlıklarını gösterebildikleri dönem bizim dönemimizdir.”