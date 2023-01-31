Bizimle mücadele edecek olan iki kere düşünsün: AK Parti’nin 5,5 milyon kadın üyesi var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Denizli’de “Emekçi Kadınlarla Buluşma” programında kadınlara yönelik baskılara tepki gösterdi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Hayatın her alanındaki başarılarını adeta şapka çıkartarak takip ettiğimiz kadınlarımızla her buluşmamızda ülkemizin bu büyük hazinesini geç harekete geçirmiş olmasından dolayı da hayıflanıyoruz. Gerçekten biz hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımları hele hele girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en iyi şekilde kullanabildikleri hem de emekleri ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlıklarını gösterebildikleri dönem bizim dönemimizdir.”

FAŞİST ZİHNİYET

“Bir dönem kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim organlarına okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Üstelik bu ilkelliklerini çağdaşlık kılıfı altında satmaya çalışıyorlar. Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde tüm bu engelleri ön yargıları, yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık.”

KADINA ŞİDDET AYIBI

“Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmaya çalışırken aynı zamanda eğitimden istihdama her alanda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulama politikaları da hayata geçirdik. Yaygınlaştırdığımız okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarıyla çalışan çocuklu kadınlarımıza destek olduk. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en yüksek kadın temsil oranına da ulaştığımız eğitimden bankacılığa pek çok alanda kadın istihdamının erkekleri geride bıraktığı bir yere ulaştık.”

Bizimle mücadele edecek olan iki kere düşünsün

AK Parti’nin 5 milyon 560 bin kadın üyesi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Yani diğer partilerin hepsini üst üste koyun, toplam üye sayısını söylüyorum, bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık öznesi haline getirdik. Hamd olsun kadınlarımız da bize sahip çıktı, bizim hep yanımızda oldu. Bunun için diyoruz ki bizimle mücadeleye girecek olan iki defa düşünmesi lazım. Çünkü kendi hayatımızdan biliyoruz ki kadının gücünün ve fendinin galip gelemeyeceği mücadele yoktur” diye konuştu.

Siyasi değil milli proje

Türkiye Yüzyılı vurgusu da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini ortak geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı’nın siyasi değil milli bir proje, milli bir vizyon olduğunu söylüyoruz.”



