O metin hangi ülkenin elçiliğinde yazıldı: 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Amasya’daki “Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitinginde 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığını tartışmaya açmasına tepki gösterdi. Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin karalanması için her türlü çirkefliğin sahnelendiğini söyleyen Bahçeli, “Seçim tarihi yaklaştıkça ABD’sinden İngiltere’sine, Almanya’sından İsveç’ine sırayla Türkiye’ye algı operasyonları düzenlenmektedir” dedi.

KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE’NİN KARŞISINDAKİ MİHRAKTIR

Bahçeli şunları söyledi: “Milliyetçi Hareket Partisi’ne son dönemlerde yoğunlaşan, eşzamanlı ülkemize ve Cumhur İttifakı’na karşı ilerletilen düşmanlığın sebebi 14 Mayıs seçimlerinde küresel emperyalizmin Türkiye’den intikamın alma çabasıdır. Provokasyonların sebebi budur. Kılıçdaroğlu Türkiye’nin karşısındaki mihraktır. Kılıçdaroğlu bölücülerle, yağmacılarla, teröristlerle, Türkiye düşmanı çevrelerle aynı gemidedir. Aynı istikamettedir. Aynı hevestedir. İP Başkanı Diyarbakır’a gidip utanmadan, sıkılmadan, vicdanı sızlamadan silahlara veda mesajı vermiştir. Ne hazindir ki, PKK’ya yeşil ışık yakmıştır. Bölünmeye selam salmıştır.”

BIDEN KARARINI İLETMEMİŞ

6’lı Masa’nın aday açıklamamasına değinen Bahçeli, şöyle devam etti: “Seçim tarihi belli olunca adayı açıklayacağız, demişlerdi. 6’lı Masa konsey yapılanmasıyla kukla bir cumhurbaşkanı arayışına girmişlerdir. Ortak imzayla ülke yöneteceklerini deklare etmişlerdir. Sonuç bildirgesi olarak yayımladıkları kağıt parçası ise siyasetsizliğin, hazırlıksızlığın, rant ve ikbal paylaşımındaki gerilimin esasen belgesi niteliğindedir. Zillet ittifakına sahiplerinden henüz şunu aday gösterin talimatı gelmiş değildir. Biden muhtemelen son kararını iletmemiştir.”

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI MEŞRUDUR

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır? Çelişkide bocalıyorsunuz, bu suretle yanlışı savunacak beyhude gerekçeleri hangi mihraklar üretip elinize tutuşturuyor? Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir, tartışmaya açan cumhura, Cumhuriyet’e savaş açan demokrasi kaçkınları, adalet inkarcıları, milli irade dolandırıcılarıdır.”

Türkiye’nin kader seçimi

6’lı Masa’ya cevap veren Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümündeyiz. Türkiye’nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. Herkes konuşacağını konuştu, şimdi söz sizdedir. İrade milletindir. Kim ne söylerse söylesin, bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir. Kriz severler boşuna uğraşmasın, sözümüz sözdür; değerli adayımızın da, şaşmaz kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı’nın oluşmasıdır.”







