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Bodrum açıklarında arızalanan tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

Bodrum açıklarında arızalanan tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

12:1728/06/2025, Cumartesi
IHA
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Bodrum'da arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan tekne KIYEM ekiplerince kurtarıldı
Bodrum'da arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan tekne KIYEM ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaincir Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaincir Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Karaincir Koyu önlerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7 metrelik tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası sürüklenen tekne bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.



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